Herní sál Computer Hall na Comic-Conu nabídne exkluzivního Iron Mana

Už tento víkend od 7. do 9. února se v pražském O2 universu otevřou brány prvního českého Comic-Conu. A kromě slavných herců, se kterými se na místě můžete vyfotit a odnést si jejich autogram, můžete zavítat i do oblasti dedikované hrám všeho druhu. Na místě nebudou chybět novinky – ať už vydané, nebo teprve chystané – od společností Sony, Microsoft a Nintendo.

Na stánku Sony se můžete posadit k jedné z konzolí PlayStation 4 a vyzkoušet si rovnou dvě komiksové postavy – pavoučího muže Petera Parkera ze hry Spider-Man a bohatého inženýra Tonyho Starka ze hry Iron Man VR. Druhá jmenovaná bude na místě k vyzkoušení i přesto, že světově vyjde až 15. května. Máte tak jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci létajícího rytíře ve virtuální realitě s pořádným předstihem.

Sony v sobotu představí další nadcházející hru Dreams, která vyjde 14. února. I tu si můžete na místě vyzkoušet a popustit tak uzdu své fantazii, jelikož vám umožní vytvořit prakticky cokoliv od prostého obrazu po celou hru libovolného žánru. V neděli proběhne turnaj v české veleúspěšné hře Beat Saber o ceny spojené s PlayStationem a po celou dobu trvání Comic-Conu Prague budou k vyzkoušení loňské novinky jako Death Stranding, Days Gone, MediEvil a Concrete Genie.

Akce se neobejde bez stánku Microsoftu, který zde vybuduje Xbox Playground, jehož obývací pokoj vás pozve k několika konzolím Xbox One. Na těch budete mít přístup k víc než stovce různých her díky aktivovanému předplatnému Xbox Game Pass, které je rovněž dostupné i na PC a v edici Ultimate je zahrnuté i členství Xbox Live Gold s přístupem k dalším výhodám.

Pokud hledáte přehledný seznam všech her v Xbox Game Pass, zvažte stažení mobilní aplikace Xbox Beta. Zároveň by se vám mohlo vyplatit sledovat kanál XboxCZSK na Instagramu, protože jedině tak se budete moci zapojit do soutěže o konzoli Xbox One S All-Digital. V průběhu Comic-Conu se ještě bude soutěžit v závodní hře Forza Motorsport 7 o herní ovladače a hry jako Forza Horizon 4 a své pohybové dovednosti zase otestujete se senzorem Kinect v taneční hře Just Dance 2020.

Co se Nintenda týče, v jejich koutku nemůže chybět hybridní konzole Switch s nainstalovanými novinkami jako Pokémon Sword and Shield, Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda: Link's Awakening a Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020.

Abyste se i u Nintenda trochu zapotili, bude vám do rukou svěřen neobvyklý kruh, který vás přinutí k posilovacím cvikům, zatímco bojujete s nepřáteli ve fantasy světě hry Ring Fit Adventure. A ani tady nemůže chybět turnaj o zajímavé ceny, tentokrát v bojové hře Super Smash Bros. Ultimate.

Velcí vydavatelé a jejich moderní hry ale nebudou jedinými lákadly Computer Hall. Na své si přijdou i milovníci retra. Na Comic-Conu bude k vidění putovní expozice autentických přístrojů a her z 20. století mapující padesátiletou historii digitální zábavy. Expozici připraví projekt RetroHerna, zatímco ArcadeHry – videoherna a muzeum arkádových automatů – přiveze osm automatů s peckami jako Mortal Kombat, Pac-Man a Golen Axe.

Závěrem musíme ještě upozornit na technologické odvětví Computer Hall. Ve Wacom kreslírně si vyzkoušíte grafické tablety Wacom včetně pen displejů Cintiq Pro 24 a 32. Nebude chybět letošní novinka Wacom One a populární Cintiq 16, které si vyzkoušíte v aplikacích Adobe Photoshop a Clip Studio Paint Pro.

Agentura Lancraft na Comic-Con Prague připravuje hernu MSI, stánek Yankee a několik konzolí. Kromě toho se postará o Show matche na pódiu s e-Subou a dalšími a o turnaj King of the Hill pro účastníky. Komentovat bude známá Alžběta Trojanová. A konečně agentura Grunex zajistí herní stánek Hewlett-Packard, Lenovo a NiceBoy s volným hraním, turnaji a soutěžemi.

O hry tedy na Comic-Conu vážně nebude nouze, tak neváhejte a doražte v době od 7. do 9. února do pražského O2 universa.