Esportový souboj o 750 000 Kč se blíží

15. 5. 2026 14:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce |

Turnaj Tipsport Conquest of Prague zná čtveřici nejúspěšnějších týmů, které se utkají ve Vodafone PLAYzone Areně před zraky fanoušků špičkového Counter-Strike 2. Zájem ze zahraničí byl velký. V kvalifikaci tak nedokázali uspět ani aktuální mistři ČR SINNERS, ani šampioni loňského roku z týmu Fnatic. Zato se do Prahy chystá historicky nejúspěšnější střelec této hry i šestnáctiletý supertalent, který se stal nejmladší evropskou jedničkou. Závěrečná fáze turnaje proběhne během herního víkendu od pátku 22. do neděle 24. května. Celky si v ní rozdělí 750 000 Kč.

Druhý ročník Tipsport Conquest of Prague opět míří do Vodafone PLAYzone Areny, která se nachází v pražském obchodním centru Westfield Chodov. Akce láká fanoušky počítačové hry Counter-Strike 2 nejenom na špičkové světové hráče, ale přenese je také do kulis středověké Prahy. Místo rytířů na kolbištích se ale utkají přední světoví střelci. Aby byl zážitek kompletní, připraví kuchaři restaurace Pixel Burger speciální menu.

„Loňský ročník přilákal do Prahy zvučná světová jména a finále patřilo mezi nejsledovanější Counter-Strike 2 turnaje, které se v Česku kdy odehrály. Konkurence byla velmi silná také letos, což potvrzuje i to, že v kvalifikacích neuspěli ani úřadující mistři ČR, ani loňští vítězové z organizace Fnatic. I tak turnaj přivítá výjimečné hráče, které sleduje celý svět. Praha bude mít po roce nové esportové krále. Náš tým se pak postará o to, aby se tak cítil každý návštěvník na místě,“ láká Pavel Kristián, projektový manažer Tipsport CS.

Švédské obléhání Prahy

Největší hvězdou turnaje bude Švéd Jesper „JW“ Wecksell z týmu EYEBALLERS, který vévodí historickým tabulkám v počtu killů. Hned třikrát také dokázal zvítězit na turnaji Major. Česko i Slovensko na svůj vůbec první úspěch na Majoru teprve čekají. Naopak další švédský zástupce, šestnáctiletý Liam „MaiL09“ Tügel, je považován za jednoho z největších supertalentů této hry. Ve svých 16 letech se stal nejmladším šampionem na platformě FACEIT, na které každý měsíc aktivně soutěží 15 milionů hráčů z celého světa. V Praze bude hájit barvy multiherní organizace Alliance, která působí nejen ve hře Counter-Strike 2, ale dokázala například zvítězit na mistrovství světa v titulu Dota 2. Severské trio organizací zkompletuje dánský tým Sashi Esports, který se na cestě v turnaji stal katem SINNERS a ukázal tak vzestupnou formu. Černými koňmi turnaje pak budou Walczaki, které přijedou podpořit také jejich fanoušci z Polska.

Vstupenky na sobotu 23. května a neděli 24. května lze koupit již dnes na stránkách agentury PLAYzone. V pátek je vstup zdarma.

Živé přenosy turnaje Tipsport Conquest of Prague mohou diváci sledovat na oficiálním Twitch kanále PLAYzone.

