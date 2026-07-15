Dinosaurus z Chromu: jak se z chybové hlášky stala jedna z nejhranějších her světa

Zná ho snad každý, kdo někdy přišel o připojení k internetu. Malý pixelový tyranosaurus, který se objeví v prohlížeči Chrome místo webové stránky, se za deset let proměnil z vtipné drobnosti v kulturní fenomén. Podle Googlu si ho každý měsíc zahrají stovky milionů lidí po celém světě. Jak se to malému dinosaurovi povedlo?
Projekt Bolan: hra, která vznikla z nudy
Psal se rok 2014 a tým Chromu řešil banální problém: co ukázat uživateli, když mu vypadne internet? Standardní chybová hláška „Nelze se připojit" nikoho nepotěší. Designéři Sebastien Gabriel, Edward Jung a Alan Bettes proto přišli s nápadem schovat do prohlížeče jednoduchou hru ve stylu nekonečných běhaček.
Interní kódové označení projektu znělo Project Bolan – jako pocta Marku Bolanovi, frontmanovi legendární rockové kapely T. Rex. Volba dinosaura přitom nebyla náhodná: tyranosaurus měl s nadsázkou symbolizovat „pravěk", do kterého se uživatel bez internetu vrací.
Snadné na první pohled, návykové na druhý
Princip je triviální: dinosaurus běží pouští, hráč mezerníkem skáče přes kaktusy a později se šipkou dolů skrčí před pterodaktyly. Žádné mikrotransakce, žádné reklamy, žádný tutoriál. Přesto – nebo právě proto – hra dokáže pohltit na desítky minut.
Tvůrci do ní navíc ukryli několik detailů, kterých si běžný hráč všimne až po čase:
Den a noc
Kolem 700 bodů se obrazovka poprvé přepne do nočního režimu – pozadí ztmavne a nad pouští vyjde měsíc. Světlo a tma se pak pravidelně střídají, což při vyšší rychlosti pořádně prověří postřeh. Komu se temná estetika zalíbí natolik, že by v ní chtěl hrát pořád, může vyzkoušet variantu Dino Black, která běží v nočním režimu od prvního skoku.
Rychlost bez limitu (skoro)
Hra postupně zrychluje až k hranici, kde už reakce rozhodují ve zlomcích sekundy. Skóre se zastaví na hodnotě 99 999 a poté se počítadlo vynuluje – dál už hráče žene jen vlastní ctižádost.
17 milionů let
Vývojáři spočítali, že „dohrát" hru by teoreticky trvalo zhruba 17 milionů let – přibližně tak dlouho, jak tyranosauři žili na Zemi, než vyhynuli. Malý vtip pro paleontology.
Jak si dinosaura spustit
Klasická cesta je jednoduchá: odpojit se od internetu a otevřít v Chromu libovolnou stránku. Kdo ale nechce čekat na výpadek Wi-Fi, může do adresního řádku napsat chrome://dino – hra se spustí okamžitě, i s plně funkčním připojením.
Třetí možností jsou webové verze, které běží v jakémkoli prohlížeči včetně mobilů. Například Dinosaur Game nabízí původní hru v nezměněné podobě a k tomu řadu barevných variant a modifikací – od klasického T-Rexe až po tematické verze, které v samotném Chromu nenajdete.
Fenomén, který přerostl prohlížeč
Popularita dinosaura dávno přesáhla hranice chybové obrazovky. Ke čtvrtému výročí hry v roce 2018 přidal Google speciální narozeninový režim s dortem a čepičkou. Vznikly fyzické arkádové automaty s dinosaurem, nespočet fanouškovských klonů a speedrunnerské komunity, které soupeří o nejvyšší skóre. Hra se objevila i jako velikonoční vajíčko v dalších produktech Googlu.
Zajímavostí je, že správci firemních počítačů mohou hru zakázat – Google pro ně vytvořil speciální politiku, protože zaměstnanci u dinosaura trávili až příliš mnoho pracovního času. Málokterá „chybová hláška" se může pochlubit tím, že ji firmy musejí aktivně blokovat.
Proč to funguje?
Úspěch dinosaura stojí na třech pilířích. Zaprvé dostupnost: hra je doslova v každém počítači s Chromem, bez instalace a zdarma. Zadruhé jednoduchost: jedno tlačítko zvládne ovládat kdokoli od předškoláka po babičku. A zatřetí moment překvapení: hráč ji většinou objeví náhodou, ve chvíli frustrace z výpadku internetu – a přesně tehdy malá hra promění otravnou situaci v zábavu.
V době her za miliardy dolarů, fotorealistické grafiky a battle passů je pixelový dinosaurus připomínkou, že dobrá hra nepotřebuje nic víc než nápad, jednoduchá pravidla a špetku humoru. A možná právě proto běží už přes deset let – a jen tak se nezastaví.