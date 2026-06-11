Cena nejlepšího Samsungu spadla. Běžně stojí 24 tisíc, teď vychází jen na 16 490 Kč
zdroj: MP.cz

Cena nejlepšího Samsungu spadla. Běžně stojí 24 tisíc, teď vychází jen na 16 490 Kč

Android

11. 6. 2026 14:15 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Vlajkovky Galaxy S26 nečekaně zlevňují. Samsung srazil ceny o několik tisíc a Mobil Pohotovost k okamžité slevě přihazuje ještě rekordní výkupní bonus až 7 000 Kč. Základní Galaxy S26 tak namísto 24 tisíc vychází na neuvěřitelných 16 490 Kč. A skvěle zlevnil i vrcholný Galaxy S26 Ultra.

Zatímco na Galaxy S26 teď celkově ušetříte 7 500 korun, vrcholný Galaxy S26 Ultra vychází výhodněji dokonce o 10 570 Kč. Celý trik spočívá v kombinaci dvou akci – přímé slevy od Samsungu a rekordního výkupního bonusu od Mobil Pohotovosti. Stačí při nákupu nového Samsungu prodat své staré zařízení (telefon, tablet nebo chytré hodinky).

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Za lepší cenu nové vlajkovky Samsungu ještě nebyly. U Galaxy S26 vychází jen na 16 490 Kč, což z něho doslova vlajkový model za cenu střední třídy. Nejlepší z trojice nových modelů Galaxy S26 Ultra pak díky rekordnímu bonusu můžete ulovit dokonce jen za 25 120 Kč, běžně přitom vychází na téměř 36 tisíc.

Ceny po odečtení slevy a bonusu:

Galaxy S26 jen za 399 Kč měsíčně

Mobil Pohotovost nabízí ještě jednu skvělou alternativu – možnost si Galaxy S26 rekordně levně pronajmout. Telefon vás tak vyjde jen na 399 Kč měsíčně. Za dva roky užívání za přístroj dohromady zaplatíte pouhých 9 576 Kč, což je jen zlomek jeho běžné ceny, a po uplynutí této doby můžete rovnou přeskočit na další novou generaci. Za tuto cenu ale zbývá posledních 56 kusů.

Smarty.cz
Tagy:
slevy mobilní telefon
Zdroje:
komerční sdělení / PR
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