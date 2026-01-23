Borderlands 4 a NVIDIA ti nabídnou chaos, který si zamiluješ

Svoláváme všechny Vault Huntery do akce! Tenhle chaos tě totálně pohltí. Borderlands 4 přichází s těmi nejlepšími perky od NVIDIA a její řady nabušených grafických karet RTX 50.
Které technologie řady NVIDIA GeForce RTX 50 najdeš ve vaultu?
Prahneš po nablýskaném legendárním lootu? Přesně taková je nejnovější řada grafik od NVIDIA GeForce RTX 50. Nabízí totiž hned několik game changerů, které učiní akci plynulejší. Hlavními hvězdami téhle show plné zbraní a osobitého humoru jsou DLSS 4.5 s Multi Frame Generation a NVIDIA Reflex.
DLSS 4.5 je tu pro ty, kteří chtějí nepřátele na planetě Kairos kosit hladce jednoho po druhém. Právě tahle technologie totiž dokáže vygenerovat několikanásobně víc snímků při zachování toho nejlepšího rozlišení a úžasných detailů. V kombinaci s pokročilým Ray Traycingem se můžeš těšit na podívanou, která nikdy neomrzí.
Občas tě od úspěchu dělí jen jediný Critical Hit. V takovou chvíli se ti hodí blesková reakce. Zapni si NVIDIA Reflex a sleduj tu magii - snížení odezvy až o 54 %. Ve zběsilé akci, jakou je poslední přírůstek do ságy Borderlands, naprostá nutnost.
S jakou grafikou se staneš nejlepším vault hunterem?
MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
Ideální volba pro hráče, kteří hledají skvělý poměr ceny a výkonu v nejběžnějších rozlišeních 1080p a 1440p. S 8 GB paměti a kompaktním chlazením VENTUS 2X se vejde do většiny sestav. Při hraní ve Full HD se s touto kartou dostaneš na parádních 350 FPS, což ti zajistí naprosto plynulý zážitek v každém válečném scénáři i při kompetitivním hraní.
MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC
Zlatá střední cesta pro náročnější. Tato karta přináší hromadu výkonu a díky navýšené kapacitě 12 GB VRAM je perfektně připravena na moderní tituly v rozlišení 1080p i 1440p. Ve Full HD rozlišení dokáže MSI RTX 5070 vytáhnout snímkovou frekvenci až na 453 FPS, takže tě v bitvě nic nezastaví a obraz zůstane křišťálově čistý i v největší vřavě.
MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC
Skutečná high-end bestie pro ty, kteří chtějí zážitek bez kompromisů. Pokud míříš na 4K rozlišení nebo extrémní detaily, je tohle s 16 GB paměti jasná volba. Její síla se projevuje i ve Full HD, kde dosahuje neuvěřitelných 577 FPS. Díky masivnímu chladiči VENTUS 3X zůstává karta tichá a chladná i při maximálním nasazení. S touto kartou máš v herním světě vystaráno na roky dopředu.
Všechny zmíněné MSI grafiky ulovíš na Smarty.cz, kde rozumí gamingu i tobě. Tak neváhej a vydej se na tuhle akční řežbu. Na výpravě tě v novém co-op režimu mohou doprovodit klidně až 3 další parťáci. Na nic nečekej a rozpoutej chaos mimozemských rozměrů!