Blackout? Žádný problém. Zaklínače a Fallout si zahrajete i offline

Když vypadne proud, nemusí to nutně znamenat konec toulek po Pustině, nebo lovu monster na Kontinentu. K epickému zážitku totiž nepotřebujete vytuněný hardware, stačí si pořídit příručku pro stolní RPG, neboli hry na hrdiny. A ideálním místem, kde mají širokou nabídku – od D&D, přes oblíbené české tituly až po skutečné rarity, je eshop imago.cz. A kdyby náhodou k blackoutu opravdu došlo, můžete natankovat své postapo vozítko a zajet do imago prodejny v Ostravě.
Již 20 let se imago stará o offline zábavu a hrdinské eposy a zdatně mu přitom sekunduje žánrové nakladatelství Mytago. Přičemž obě tyto bašty české fantastiky spojuje stejný majitel, Jiří Reiter, který nám povykládá nejen o offline zábavě, ale taky o online podnikání.
Vše, co předcházelo počítačovým hrám
Člověk milující fantasy, sci-fi a hry jako takové najde na imago všechno, co masovému rozšíření počítačových her předcházelo – hry na hrdiny, wargaming i gamebooky.
Naštěstí se nemusíte vzdávat svých oblíbených videoherních značek. V nabídce dnes bez problému najdete české překlady her na hrdiny z kultovních světů, jako je právě Zaklínač nebo postapokalyptický Fallout.
Pokud byste se chtěli dozvědět, jak se hrají a zda budou tou pravou RPG pro vás, na webu ZeStolu na ně najdete detailní recenze.
Zaklínač: Hra na hrdiny - recenze stolního RPG s nejslavnějším lovcem nestvůr
Nová příručka pro Fallout: Hra na hrdiny vás vezme do milovaného New Vegas
Ovšem nejen z příběhů a her je hrdina živ…, a jelikož vím, že láska k fantasy a sci-fi prochází žaludkem, připravili jsme i kuchařky pro fanoušky těchto univerz. Hraní RPG může být časově náročná záležitost a po několikahodinovém sezení člověku vyhládne.
Zaklínači si tak mohou například pochutnat na bůčku podle krčmy U Alchymisty pečeném na Redanském ležáku, který se stal v imago hlavní hvězdou během zkoušení receptů na vlastní chuťové pohárky.
A obyvatelé Vaultu si zase mohou připravit něco slavnostního s kvanty kalorií, aby měli dostatek energie na dobrodružství v Pustině, třeba mississippský kvantový dort, z něhož byl nadšen Patrik Hajda, redaktor ZeStolu a autor recenze na Fallout kuchařku.
Renesance papírových her
Možná byste čekali, že v éře virtuální reality a AI půjdou papírové příručky stranou. Nic takového se však neděje. Gamebooky, stolní RPG a wargaming zažívají obrovskou renesanci a suverénně existují po boku velkých AAA videoher a konzolí.
Proč tomu tak je? Napadá mě celá řada důvodů. Člověku se vybaví vůně papíru nově zakoupené příručky, chřestění kostek, společná radost při poražení nepřítele a dobrý pocit z nově přibyvšího lootu v hráčském deníku. Dalo pokračovat ještě dlouho, ale abych se moc nezasnil, raději to shrnu:
- Odpočinek od displeje: Celý den zíráme do monitorů, takže offline digitální detox při hře je pro oči i mysl jako balzám.
- Krásné herní doplňky a figurky: Fyzické ztvárnění hry, namalované miniatury nebo detailní mapy přinášejí hmatatelnou radost, kterou pixely nenahradí.
- Vášeň jménem kostky (a kostičky): Komunita dobře ví, že hracích kostek není nikdy dost. Pro někoho úsměvná drobnost, pro hráče zásadní výbava a často i regulérní sběratelská závislost.
- Společný zážitek s přáteli: Osobní setkání tváří v tvář, prožívání sdíleného dobrodružství a přímá interakce jsou nenahraditelné.
- Morální dilemata a role-play: Máte unikátní možnost žít na pár hodin život úplně jiné postavy, řešit palčivé situace a tvořit příběh, který se na rozdíl od naskriptovaných videoher může vydat absolutně jakýmkoli směrem.
- Vyrob si sám: vlastnoručně namalovaná figurka, namalovaný portrét postavy nebo třeba vytvořené dobrodružství pro hru s kamarády, nic z toho hotovým zakoupeným produktem nejde nahradit.
Co letos chystá imago a Mytago?
Rok 2026 je plný zajímavých novinek. Fanoušci se mohou těšit nejen na návraty slavných gamebookových sérií, ale taky na moderní RPG se zaměřením na pořádně hutnou atmosféru. Dočkáme se například překladu temného švédského RPG Symbaroum v jeho inkarnaci pro Jeskyně a Draky nebo druhé edice RPG Knave, která otevírá brány k ryzímu old-school hraní bez zbytečné byrokracie. Na spadnutí je také detektivní RPG Město Mlhy. Nezůstaneme samozřejmě jen u hraní – pro D&D nadšence a gurmány se chystá oficiální kuchařka Hostina hrdinů.
Více o tom, co Mytago chystá, se dozvíte v edičním plánu pro rok 2026 na imago blogu.
Z larpového punku k tisícům kostek
Příběh imago zní sám o sobě jako poctivý hrdinský epos. Píše se rok 2005 a společně s partou nadšených larperů jsme založili z čirého fandovství malý Fantasyobchod zaměřený na larpové vybavení a doplňky. Veškerá nabídka se zpočátku vešla do jednoho starého kufru po mém dědovi, se kterým se pak jezdilo po larpech.
Ovšem jak už to tak v životě bývá, s penězi roste i počet hobby, a s tím se rozšířila i naše nabídka – o stolní hry, knihy, sběratelské předměty z filmů a her, a další geekoviny.
Dnes úspěšně fungujeme pod značkou imago na tisíci metrech čtverečních, které využíváme nejen k byznysu, ale taky pro hernu imago, kde pořádáme pravidelná hraní Warhammer 40k , Magic The Gathering a Pokémon TCG, které čas od času doplníme workshopem malování figurek či jednorázovým hraním RPG.
Nejsme samozřejmě jen zalezlí v Ostravě, občas vyjíždíme i ven za svými fanoušky na nejrůznější cony a festivaly s hromadou dobrodružství, kostiček, kouzelných elixírů a tituly Mytago.
Letos v červnu jsme již druhým rokem připravovali imago stage na Fantastické Ostravě. Kde byl k vidění vskutku pestrý program. Probrali jsme vše fantastické – od roleplaye ze světa Harryho Pottera v prostředí World of Warcraft, přes historickou věrohodnost zbraní v Kingdome Come, historii a vznik Dračího doupěte až po představení nového a drsného světa Dragonaer pro hru Jeskyně a draci, který bude kompatibilní i pro Dungeons & Dragons, a mnoho dalšího.
Abychom nebyli v té offline zábavě příliš ortodoxní – vyvíjíme eshop imago svépomocí, což je vlastně taková nekončící adventura spojená s věčným laděním.
Čas od času rádi podpoříme i české herní projekty, které jsou nám tematicky blízké. Letos je to je to zakázka výroby koženého merchandise pro český projekt středověké RPG videohry Legacy of Valor. Spolupráce pro nás byla výzvou a zároveň radostí z toho, že můžeme „být u toho“. Tak se těším, kdo nás osloví příště. :)
Máme totiž i vlastní koženou a krejčovskou dílnu, kde vyrábíme fantasy kostýmy a herní doplňky, jako jsou kožené mapy, dice tray a kelímky na kostky. Vypalujeme do kůže a umíme si poradit i se dřevem. Takže prostor ke spolupráci na nějakém merchandise na míru určitě je. 😎
Slovo závěrem
„imago už dvacet let spojuje světy – světy fantastické s tím naším. A já z toho mám radost, protože jsme k té práci vždycky přistupovali s láskou a hlavně s kutilským nadšením. Proces tvoření, proces imaginace, hra, to vše je spolu úzce provázané. A to všechno dělá náš svět a náš život o fous lepší.“
- Jiří Reiter