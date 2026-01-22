Audiovizuální magie: Jak AI a GeForce RTX řady 50 mění pravidla hry

Taky se řídíš pravidlem, že dobré video se špatným zvukem je vždycky horší než dobrý zvuk se špatným videem? Zvuk je polovina zážitku, ale jeho oprava byla vždycky noční můra. S příchodem nové řady grafických karet NVIDIA GeForce RTX 50 a AI nástrojů v DaVinci Resolve se ale tahle noční můra mění v kreativní hru.
Pojďme se podívat, jak ti tohle kombo ušetří dny práce.
Zvuková revoluce v DaVinci Resolve: Tvůj osobní zvukař v GPU
Použití AI v úpravě zvuku je jedním z nejzásadnějších nástrojů v současné videoprodukci. Díky průlomu v umělé inteligenci a hrubému výkonu karet, jako je desktopová RTX 5090 nebo notebooková RTX 5070, zvládneš dotáhnout projekt z placu až po finální export v podstatě jako SOLO tvůrce. Sestříhat, nazvučit, odevzdat. V řádu dnů, ne týdnů.
Co všechno za tebe AI v reálném čase vyřeší?
Méně kvalitní mikrofon? Fixnuto.
Žádný mikrofon? I to jde zachránit.
Hudba nesedí do střihu? AI umí písničku natáhnout nebo zkrátit přesně na dobu, kterou potřebuješ.
Vokály se bijí s mluveným slovem? Jednoduše stáhneme zpěv nebo konkrétní nástroje, aby hudba nerušila.
Třešnička na dortu: AI Voice Training Tohle je absolutní novinka, která ti vyrazí dech. Představ si situaci: máš hotový střih, ale zjistíš, že ve voiceoveru přeskočil hlas, je tam ruch, nebo herec řekl špatné číslo či název. Dřív? Přeobsazení, dotáčky, stres.
Dnes? Využiješ AI Voice Training. Přímo u sebe lokálně (žádný cloud!) dokážeš na své grafice RTX řady 50 natrénovat hlas mluvčího. Pak jen namluvíš opravu svým hlasem a AI ji převede do hlasu původního aktéra. Opravíš větu, změníš slovo a je hotovo.
To není jen technologie. To je magie. Nebo spíš MAG_AI-ie.
Notebooky s GeForce RTX řady 50: Tvůj mobilní AI powerhouse
Možná si říkáš, že takový výkon patří jen do velkých beden pod stolem. Omyl. Nová řada notebooků s grafikami NVIDIA GeForce RTX řady 50 transformuje přenosný počítač na plnohodnotné AI PC.
Získáš výkon, který dřív na cestách prostě neexistoval. Ať už jsi student, kreativec na volné noze nebo hráč, tady je důvod, proč by tě to mělo zajímat:
Kreativní svoboda bez limitů: Tvoř a generuj obrázky až 13× rychleji. Stříhej 4K video, renderuj scény a navrhuj designy v kavárně nebo ve vlaku stejně plynule jako ve studiu.
Škola a STEM projekty: Zvládni každý úkol levou zadní díky aplikacím akcelerovaným umělou inteligencí. Výsledky budeš mít rychleji a přesněji.
Absolutní soukromí: To nejlepší nakonec – výkonná AI běží lokálně přímo na tvém notebooku. Tvá data nikam neposíláš, vše zůstává u tebe v bezpečí, a to i bez připojení k internetu.
Kde seženeš tu nejlepší RTX AI výbavu?
Chceš posunout svou tvorbu a hraní na level GeForce RTX 50?
Vyber si svůj kreativní stroj s NVIDIA GeForce RTX 50 Series na Smarty.cz