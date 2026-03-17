240 Hz vs. 144 Hz: Poznáte skutečně rozdíl?
zdroj: AOC

17. 3. 2026 16:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Obnovovací frekvence patří mezi klíčové parametry každého herního monitoru. Zatímco 144 Hz bylo ještě nedávno považováno za prémiový standard, dnes se stále více prosazují 240Hz modely. Značka AOC, dlouhodobě silná v segmentu gaming monitorů, nabízí řešení pro oba typy hráčů. Otázkou zůstává: je rozdíl mezi 144 Hz a 240 Hz skutečně znatelný?

Co znamená vyšší obnovovací frekvence v praxi

Obnovovací frekvence udává, kolikrát za sekundu monitor zobrazí nový snímek.
144 Hz znamená 144 snímků za sekundu, 240 Hz pak 240 snímků.

Vyšší frekvence přináší:

  • plynulejší obraz

  • kratší interval mezi jednotlivými snímky

  • nižší vstupní zpoždění

Právě kombinace vysoké frekvence a nízké odezvy je důvodem, proč jsou modely z řady AGON by AOC oblíbené mezi náročnými hráči.

240 Hz v podání AOC

V portfoliu AOC najdeme například model AGON PRO AG276QZD, který nabízí 26,5" OLED panel s rozlišením 2560 × 1440, obnovovací frekvencí 240 Hz a extrémně rychlou odezvou 0,03 ms GTG. OLED technologie navíc přináší perfektní kontrast a hlubokou černou, což je výhodou nejen v kompetitivních hrách, ale i při běžném používání.

Rozdíl mezi 144 Hz a 240 Hz představuje zhruba 2,8 milisekundy mezi jednotlivými snímky. V rychlých hrách, jako jsou Counter-Strike 2 nebo Valorant, může právě tato hodnota znamenat rozdíl mezi přesným zásahem a prohrou v rozhodujícím momentu.

Zkušenější hráči často potvrzují, že při přechodu ze 144 Hz na 240 Hz je pohyb citelně plynulejší, tracking přesnější a reakce přirozenější.

AOC_AGON PRO AG276QZD zdroj: AOC

144 Hz zůstává silným standardem

To však neznamená, že 144 Hz ztrácí smysl. Pro mnoho uživatelů představuje ideální rovnováhu mezi plynulostí a nároky na hardware.

Model AOC 27B36X nabízí 27" úhlopříčku, moderní design s tenkými rámečky a obnovovací frekvenci 144 Hz, která výrazně zvyšuje komfort oproti klasickým 60Hz displejům. Pro uživatele, kteří kombinují práci, multimédia a hraní, jde o velmi vyvážené řešení.

Vyšší frekvence se pozitivně projeví nejen při hrách, ale i při běžném používání systému – pohyb kurzoru, scrollování nebo práce s okny působí plynuleji a přirozeněji.

AOC_27B36X zdroj: AOC

Výkon monitoru musí odpovídat sestavě

Aby bylo možné plně využít potenciál 240Hz monitoru, je nezbytné, aby grafická karta dokázala generovat odpovídající počet snímků za sekundu. V opačném případě zůstane část výkonu nevyužitá.

AOC proto vybavuje své monitory technologiemi Adaptive Sync, které minimalizují trhání obrazu a zajišťují plynulý průběh hry i při kolísání FPS. 

Pro koho je 240 Hz skutečně přínosem?

  • Pro casual hráče představuje vyšší frekvence především komfort a plynulejší vizuální zážitek.

  • Pro náročné a soutěžní hráče může být 240 Hz měřitelnou výhodou.

  • V profesionálním esportu je dnes 240 Hz a více běžným standardem.

Zatímco 144 Hz zůstává velmi kvalitní a univerzální volbou, modely jako AGON PRO AG276QZD ukazují, kam se vývoj herních monitorů posouvá – směrem k maximální plynulosti, minimální odezvě a technologické špičce.

A právě zde AOC potvrzuje svou pozici značky, která nabízí řešení pro každou úroveň hráče – od nadšenců až po profesionály.

