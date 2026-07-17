Vyzkoušejte, jak dobře znáte UI: Poznáte legendární hry jen podle jejich rozhraní?

Každá hra má svůj vlastní rukopis. Někdy ho tvoří hudba, jindy výtvarný styl nebo nezapomenutelné postavy. Tentokrát ale odložte vzpomínky na příběhy, lokace i hrdiny a zaměřte se na něco na jednu stranu nenápadnějšího, ale stejně ikonického – uživatelské rozhraní.
Poznáte hru podle několika ikon, minimapy, ukazatele zdraví nebo lišty schopností? Připravili jsme pro vás patnáct screenshotů, ze kterých jsme odstranili všechno, co by mohlo napovědět. Zůstalo jen to nejdůležitější: charakteristický HUD, který má každý velký herní svět tak trochu jako svůj podpis.