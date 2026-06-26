Sledujte Chléb & Games o GTA VI a roku 1997 s Jardou Möwaldem

Pekárna Games.cz si tentokrát přizvala hostujícího pekaře: veterána české herní novinařiny Jardu Möwalda, se kterým Šárka začerstva probrala ještě horký start předobjednávek Grand Theft Auto VI. V palečcích pak nechala Jardu hodnotit 10 nejlepších her jeho oblíbeného roku 1997 podle Metacriticu, zda se výsostné místo na seznamu skutečně zaslouží. A na závěr se Jakub s Alešem ponoří do fascinujícího světa iRacingu, kterému kolega Malchárek v posledních týdnech naprosto propadl.
0:15 - Nejen o GTA VI s Jardou Möwaldem
27:53 - Palečky: Nejlepší hry roku 1997
50:27 - iRacing