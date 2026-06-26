Sledujte Chléb & Games o GTA VI a roku 1997 s Jardou Möwaldem
zdroj: Vlastní

Sledujte Chléb & Games o GTA VI a roku 1997 s Jardou Möwaldem

PC PlayStation 5 Xbox Series

26. 6. 2026 9:00 | Podcast | autor: Redakce Games.cz |

Pekárna Games.cz si tentokrát přizvala hostujícího pekaře: veterána české herní novinařiny Jardu Möwalda, se kterým Šárka začerstva probrala ještě horký start předobjednávek Grand Theft Auto VI. V palečcích pak nechala Jardu hodnotit 10 nejlepších her jeho oblíbeného roku 1997 podle Metacriticu, zda se výsostné místo na seznamu skutečně zaslouží. A na závěr se Jakub s Alešem ponoří do fascinujícího světa iRacingu, kterému kolega Malchárek v posledních týdnech naprosto propadl.

zdroj: Vlastní

0:15 - Nejen o GTA VI s Jardou Möwaldem

27:53 - Palečky: Nejlepší hry roku 1997

50:27 - iRacing

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Tagy:
podcast otevřený svět městská akce Grand Theft Auto VI Chléb & Games
Zdroje:
vlastní
Hry:
Grand Theft Auto VI iRacing
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