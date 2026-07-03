Sledujte Chléb & Games o digitální budoucnosti PlayStationu a velkém restartu v Xboxu

V novém epizodě Chléb & Games probírají Aleš a Šárka aktuální situaci u dvou nesmiřitelných konzolových rivalů: Zatímco u Xboxu probíhá aktuálně velký restart, který otřásá v základech studií jako Arkane, Compulsion Games, Undead Labs nebo nejnověji u Obsidianu, PlayStation vyhlásil od roku 2028 konec fyzických disků s hrami v krabičkách. A v palečcích si pesimistickou budoucnost hraní osvěžíme svěžím větříkem průřezu herními zprávami: od cosy simulátoru Leona S. Kennedyho po odvážné hardwarové nároky jihokorejské akce Cinder City. Omluvte horší kvalitu zvuku prvního segmentu - na robotickou hrozbu jsme si už posvítili a příště se obejdeme bez ní.
0:12 - Temná mračna nad Xboxem pod vedením nové šéfky
24:03 - Palečky: Optimistický průřez herním zpravodajstvím
48:36 - Konec jedné éry: Bezdisková budoucnost PlayStationu