Výborná simulace Poly Bridge dostává překvapivé pokračování

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Dlouho trvající série Bridge Constructor má sice něco do sebe (obzvlášť její odbočka míšená s Portalem), ale teprve Poly Bridge nasadil tématu stavby mostů korunu. Bláznivé situace se spojily s low poly grafikou vytvářející kouzelná diorámata, ve kterých jste se snažili pokořit neúprosnou fyziku. A teď si to dáte znova v pokračování Poly Bridge 2.

Na první pohled není vidět mnoho změn. Zůstávají diorámata v low poly grafice, podobný systém budování mostů, neliší se ani cíle úrovní, kterými je prostá snaha dostat všechna vozidla z jednoho konce na druhý s pomocí mostu, který sami postavíte.

Tvůrci ze studia Dry Cactus měli na vytvoření Poly Bridge 2 čtyři roky, tak doufejme, že se to podepíše alespoň na skrytých systémech, především fyzice. Ne že by byla původní fyzika špatná, ale přeci jen jde o stěžejní zábavní prvek a vyloženě více téhož nepotřebujeme. Chce to novou výzvu!

zdroj: Dry Cactus

A soudě dle traileru se dá s jistotou říct minimálně to, že i tentokrát půjde o výzvu velmi náročnou, která vás při snaze pomoct vozidlům různých váhových kategorií přes propast přinutí vybudovat naprosté šílenosti.

Původní Poly Bridge vyšel postupně na počítačích, telefonech a Switchi, tak doufejme, že se i Poly Bridge 2 časem rozšíří na další platformy. Nejprve totiž vyjde pouze na počítačích 28. května.