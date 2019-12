Tvůrce PUBG Brendan Greene představil svou novou hru, prologue

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Není to překlep. Další dílo člověka, který a kterého proslavil multiplayerový mód battle royale v jedné z nejpopulárnějších her na světě PlayerUnknown’s Battlegrounds, se skutečně jmenuje prologue s malým „p“. A ne, pravděpodobně nepůjde o prolog PUBG…

Tvůrce PUBG Brendan „PlayerUnknown“ Greene letos v dubnu přišel se zajímavou zprávou. U PUBG zůstal už pouze v pozici konzultanta a začal se naplno věnovat jiným projektům. Společnost PUBG Corporation ho poslala do Amsterdamu, kde s týmem 25 vývojářů začal pracovat na originálních nápadech.

Ve studiu, které dostalo název PLAYERUNKNOWN PRODUCTIONS, začal zkoumat různé technologie a koncepty her. Jediné, co tehdy prozradil, bylo distancování se od battle royale. Chtěl prostě objevit něco úplně nového, i kdyby to mělo trvat několik let. Zjevně to netrvalo ani rok, když už nám představuje první projekt prologue.

Vše, co momentálně máme, je nic neříkající teaser, který vás nechá koukat na jediný záběr krásné přírody, zatímco kolem sebe slyšíte přibližující se bytosti typu pes. Prologue z této ukázky zanechává jediný dojem – strach. Možná tedy půjde o hororovou hru, třeba i survival, ale každopádně by měla být v duchu studia nějak inovativní.

Přímo o hře zazněly pouze následující řádky: „Prologue zkoumá nové technologie a způsoby hraní. Naším cílem je nabídnout hráčům unikátní a památné zážitky pokaždé, když ji budou hrát.“

Vzhledem ke stáří studia se dá vytušit, že prologue je ve velmi rané fázi vývoje a hned tak se o něm víc nedozvíme. A protože momentálně netušíme ani žánr hry, je irelevantní spekulovat o datu vydání a platformách.