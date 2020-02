Tvůrce originálně podivných her odhaluje karetní horor Inscryption

Mullins Inscryption nazývá „milostným dopisem pro počítačové hry, který se po přečtení sám spálí“. Pokud se za těch pár uplynulých let příliš nezměnil, rozhodně si bude opět pohrávat s konvencemi žánru, tentokrát si na paškál vezme hlavně sběratelské karetní hry. A taky roguelike prvky, kterých je dneska taky všude dost a dost.

Zároveň Mullins tvrdí, že hru nadesignoval tak, aby ji pochopili i lidé, kteří karetním hrám příliš neholdují. Prototyp kartičkové části vznikl během game jamu pod názvem Sacrifices Must Be Made, tvůrce se následně rozhodl na ni naroubovat mnohem víc dalšího obsahu.

It's about time to share the project I've been working on for over a year! Daniel Mullins Games presents: ️INSCRYPTION️ An inky black card-based odyssey. More here: ️https://t.co/VWIElev80p pic.twitter.com/St7R147373