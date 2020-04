Skvělá plošinovka Dead Cells dostává páčidlo z Half-Life a dveře z Dark Souls

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Dead Cells je bezesporu jedna z nejlepších her roku 2018, ovšem dosud dostala jen jedno placené DLC, The Bad Seed. Tvůrci mají ve zvyku přidávat nový obsah spíš formou updatu, který je zdarma pro všechny, což je i případ nejnovějšího přídavku. Aktualizace Bestiary přidává nové nepřátele, předměty, modifikátory a další.

Nejde o vyloženě velký update, jakým byl například gigantický Rise of the Giant. Na další velký přídavek si ještě musíte počkat, ale do té doby vás snad zabaví The Bestiary Update, který včera doputoval do Dead Cells.

Jméno dostal podle šesti nových monster, která potkáte na pořádně náročné cestě za dalším a dalším bossem. Tři z těchto nepřátel jsou vázaní na specifická prostředí, zatímco na zbylé tři můžete narazit prakticky kdekoliv.

Vybrané zbraně a schopnosti nyní mohou ozvláštnit nové modifikátory. Celkem je jich jedenáct a jde například o aplikování ledu, ohně, krvácení a jedu na nepřátele, pasti mohou způsobovat výbuchy, šíření ohně a spršku šípů, naučíte se doplňovat toulec do maxima a střídat pozici s nepřáteli.

zdroj: Archiv

K tomu se objevují dva nové předměty. Jedním z nich je páčidlo používané jako zbraň, čímž Dead Cells otevřeně vzdává hold sérii Half-Life, zatímco druhý předmět má spíše obranný charakter a dává vzpomenout na Dark Souls III. Jsou jím dveře, které ale nepoužíváte k útoku, nýbrž k obraně. Dáte si je totiž na záda a nemusíte tak řešit zákeřné útoky.

Update upravuje i rozšíření The Bad Seed, do kterého přidává nové tajné místnosti a nechá vás honit se za osmi achievementy (základní hra dostane dva nové). A pak jsou tu ještě tři nové oblečky a vyvážení prvků, které nebyly úplně stoprocentní. Není důvod otálet, co říkáte?