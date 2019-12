První teaser na The Wolf Among Us 2 láká na návrat hlavních postav

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Android iOS PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Adam Homola

Vlk se vrací a s ním i Sněhurka. The Wolf Among Us 2 se nám skrze The Game Awards 2019 připomíná novým teaserem a tvůrci lákají i na návrat hlavních dabérů. Roli Bigbyho si zopakuje Adam Harrington a Snow Wite bude opět dabovat Erin Yvette. Datum vydání sice pořád neznáme, ale teaser níže alespoň potvrzuje, že se druhá sezóna blíží.

LCG Entertainment (majitel Telltale) potvrdila, že The Wolf Among Us 2 vyjde na konzole i PC, kde hru najdeme nejdříve na Epic Games Store, než se podívá i na jiné digitálně distribuční platformy. Jestli se ovšem počítá se současnou generací konzolí, s tou nadcházející, nebo s oběma, tvůrci nepotvrdili.

Za připomenutí stojí, že Telltale Games si prošli krachem – studiu došly peníze a loni zavřelo krám, jen aby vstalo z popela a začalo znovu fungovat. Technologie, assety i značky koupila zmíněná LCG Entertainment, která se dala dohromady s AdHoc Studio. Tedy novou firmou, kterou z původních Telltale Games založili někteří její bývalí zaměstnanci.

K příležitosti vydání teaseru na The Wolf Among Us 2 je až do 19. prosince celá první sezóna k mání zdarma na Epic Games Store a já vám ji tímto důrazně doporučuji. Pro mě osobně je The Wolf Among Us jednou z nejlepších her z produkce Telltale a všech pět epizod rozhodně stojí za to. Hru ve svých recenzích jednotlivých epizod doporučuje i Miloš Bohoněk, jehož hodnocení se pohybovalo vždy na 8 nebo 7 z 10.

“První epizoda The Wolf Among Us je fantastická (jakože pohádková) i fantastická (jakože skvělá). Potěší nejen fanoušky loňského The Walking Dead, ale vůbec všechny příznivce kvalitního děje a charismatických postav,” napsal tehdy v recenzi na první epizodu Miloš a já s ním nemůžu nesouhlasit.

The Wolf Among Us mimochodem vychází z komiksů Fables, které také stojí za hřích.