Podívejte se spolu s námi na nádhernou ukázku z Ghost of Tsushima

- Datum vydání Autor: Patrik Hajda

Už by to chtělo ukončit tu obří vlnu odkladů, která si od loňského roku pohrává s letošními chystanými novinkami a nevyhnutelně i s natěšenými fanoušky. The Last of Us: Part II bylo veřejně odložené už dvakrát, a i když se poslední odklad zdál být děsivý a vyvolával mnohé otázky, nakonec se hry dočkáte už za dva měsíce. Bohužel se to dotklo data vydání Ghost of Tsushima. celý článek