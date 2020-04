No Man’s Sky má nový způsob dopravy – mechy

- Téma Autor: Mars Vertigo

Zatímco hráči netrpělivě vyčkávají další z řady zásadních rozšíření pro No Man‘s Sky s názvem Beyond a příchod hry do VR, studio Hello Games jim krátce před Velikonocemi nadělilo první experimentální patch Vulkan pro stávající verzi hry. Toto nové grafické rozhraní bude hlavním motorem Beyond a VR verze hry a cílí tak především na optimalizaci enginu. Instalace v této fázi je až do vydání rozšíření samozřejmě nepovinná a určená zejména zvědavcům a testerům. Pojďme se tedy společně podívat, co má tato experimentální aktualizace konkrétně pod kapotou. celý článek