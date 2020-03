Díky pandemii bude spousta her zadarmo. Například Assassin’s Creed Odyssey

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X MAC Linux Stadia

AKTUALIZOVÁNO - Oznámení autor: Patrik Hajda

Ne každý se snaží na aktuální nepříjemné situaci vydělat tak jako překupníci s rouškami. Najdou se vývojáři a vydavatelé, kteří v časech domácích kanceláří a omezeného pohybu rozdávají své hry zadarmo, aby se lidé doma náhodou nenudili. O blížícím se víkendu bude obzvlášť z čeho vybírat a do některých kousků se můžete pustit už teď.

Aktualizováno: K zástupu her se zrovna přidal obrovský žrout času. Až do středy 25. března je na Steamu k vyzkoušení poslední Football Manager 2020. Stejně jako v případě Assassin's Creed Odyssey níže vám v knihovně nezůstane.

Původní zpráva: Podnětem k sepsání článku byl původně Assassin's Creed Odyssey, tedy poslední díl série z roku 2018, ve kterém jste se v roli Kassandry nebo Alexia vydali do nádherného antického Řecka. Ale jak se ukázalo, není to jediná zajímavá hra, která bude zdarma.

Assassin's Creed Odyssey vám na rozdíl od ostatních kousků bohužel nezůstane, ale od zítřejšího rána do nedělního večera bude na všech platformách k vyzkoušení zdarma základní hra bez DLC (to pořád znamená desítky hodin obsahu). Pokud nepotřebujete spát, tak Assassina možná i dohrajete a odemknete si nový Eziův oblek. Pokud si hru chcete nechat, seženete ji teď za třetinovou cenu.

Dalšími kousky zdarma vás tradičně obdaruje Epic Games Store. Do zítřejšího večera si ještě můžete natrvalo přidat do knihovny tři hry: Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike a Mutazione. Ty poté vystřídá unikátní projekt The Stanley Parable a první z trilogie Watch Dogs.

zdroj: Archiv

Pokud chcete vyzkoušet něco opravdu bizarního, co se ale hráčům podle všeho líbí, pak zamiřte na Steam, kde můžete až do konce měsíce ulovit zdarma šílený multiplayer Goat of Duty, který je od loňského léta v předběžném přístupu.

Několik zajímavých kousků nabízí ještě web IndieGala, z nichž stojí za vypíchnutí třeba BalanCity, budovatelská strategie, ve které při stavbě velkoměsta musíte myslet na rozložení jeho váhy. Na Steamu je jinak za 8 eur a hodnocená kladně. Hry jsou na IndieGala DRM-free, nejprve se ale musíte na webu registrovat, hry si přidat do knihovny a poté stáhnout na disk.

Vždy samozřejmě můžete zavítat do libovolného z obchodů a rozkliknout si, co je zrovna zdarma. V případě GOGu jde o desítky starých klasik včetně Beneath A Steel Sky, Tyrian 2000, Ultima IV: Quest of the Avatar a další. Když pohledáte, určitě někde ještě něco vyšťouráte a časem se jistě objeví další podobné nabídky. Tak si užijte hraní!