Diablovku Curse of the Dead Gods nebudete proklínat, to ona prokleje vás

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Malé francouzské studio Passtech Games doposud vytvořilo dvě poměrně zajímavé hry. Ve Space Run jste letěli vesmírem v lodi, kterou jste v reálném čase stavěli, zatímco jste se bránili útokům nepřátel (inspirace v českém Galaxy Truckeru?). Vývojáři následně představili akční adventuru Masters of Anima, ve které jste veleli stovce poskoků, kteří pro vás zabíjeli a řešili puzzly. Další hrou v pořadí bude neméně zajímavá roguelite diablovka Curse of the Dead Gods, ve které budete prokletí.

Curse of the Dead Gods na první pohled vypadá krásně. Jde o styl docela podobný Darkest Dungeon s tím rozdílem, že je o něco barevnější, tudíž méně temný. A to přestože se celá hra odehrává ve velmi tmavých kobkách, na které si posvítíte pochodní.

Na první pohled jde také o docela obyčejnou diablovku z izometrického pohledu s nepřáteli šinoucími se vaším směrem, které posíláte do věčných lovišť za použití mečů, kopí, luků a palných zbraní.

Když si ale na hru posvítíte o něco víc, zjistíte, že jde o roguelite se stromem možných cest à la Slay the Spire, ve kterém se budete honit za bohatstvím i relikviemi a čelit prokletím tří bohů. Do každého pokusu doběhnout na konec cesty půjdete s prokletím, které bude jak přínosné, tak nebezpečné.

Vaším křížem mohou být Nestabilní mrtvoly, kdy nepřátele svými útoky zapalujete a přimějete tak k výbuchu. Ten může zlikvidovat další nepřátele v jejich blízkosti, ale také vás. Nebo se může stát, že vaše pokožka zezlátne. Utržené zranění se v takovém případě rozdělí mezi vaše životy a měšec. Jak se říká, je lepší být chudý a naživu než naopak.

Curse of the Dead Gods zamíří nejprve do předběžného přístupu na Steamu. Pokud chcete přiložit ruku k dílu a nebojíte se rozpracovaného stavu, můžete si ji vyzkoušet nejprve 3. března. Tvůrci by ji rádi dokončili do konce roku 2020, ale zároveň připouštějí, že zpětná vazba hráčů snadno může vývoj prodloužit.

Hra je zatím plánovaná pouze na PC, ale jelikož předchozí výtvor studia, Masters of Anima, vyšel i na všech třech konzolích, dá se předpokládat stejný osud i pro Curse of the Dead Gods. Ale je tedy otázka, na které konzole by hra vyšla. Současné, budoucí, obojí?