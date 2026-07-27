Zrušené DLC pro Age of Empires III: Definitive Edition ožívá. Zahrajte si za Dány a Poláky
zdroj: Xbox

Zrušené DLC pro Age of Empires III: Definitive Edition ožívá. Zahrajte si za Dány a Poláky

PC

27. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Age of Empires III: Definitive Edition - The Baltic Powers
Age of Empires III: Definitive Edition - The Baltic Powers
Age of Empires III: Definitive Edition - The Baltic Powers
Galerie

Na začátku minulého roku fanoušky Age of Empires III: Definitive Edition zastihla nepříznivá zpráva o zrušení chystaného DLC s Dány a Poláky. Důvodem bylo přecenění sil, které nešly ruku v ruce s plány. Co ale platilo před rokem a půl, neplatí dnes. Síly se zjevně nakonec posbíraly a Xbox Game Studios oficiálně oznamují návrat dodatku pod názvem The Baltic Powers.

Hlavní taháky zůstávají stejné jako původně, do strategie tak v DLC přibudou dvě nové civilizace. Dánsko-norské království se vyznačuje důrazem na ekonomickou špionáž a dominanci na moři, mezi jejich speciální jednotky potom patří odbojáři nebo dělové čluny, zatímco vystrašené vesničany skryjí kulaté kostely.

zdroj: Microsoft

Naši sousedé, tedy Polsko-litevská unie, jsou schopní vybudovat obrovské zemědělské impérium při sledování toho, jak náklady na výstavbu padají, zatímco populace roste. Posléze si budete moct vybrat, jestli povedete raná kozácká povstání, nebo raději oživíte Řád německých rytířů.

Další civilizace doplní dva nové scénáře výzev, kde prověříte své taktické znalosti. V Útoku Commonwealthu bráníte polsko-litevské království před neúprosnými útočníky s pomocí husarů. V Havanském horku zase povedete zoufalou španělskou obranu proti britskému útoku, kde se postavíte nejen jemu, ale také časovému limitu, během něhož se bude potřeba postarat o tisíc padlých na nepřátelské straně.

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Příjemnou novinkou jsou také dva herní režimy. Královražda znemožní skrývání regentů v budovách, zatímco Nezávislost představí upravené bonusy. Užijete si je třeba na jedné z 20 tematických map, mezi nimiž najdete balíček zamrzlých kusů, které pokrývají území od Špicberků po Nunavut. Vylodíte se však také na jihu Nového Skotska nebo na Shetlandách. Případně si uděláte dějepisnou exkurzi díky třem historickým mapám.

Koupí Age of Empires III: Definitive Edition – The Baltic Powers navíc dostanete přístup k vybraným mapám z předchozích DLC, ale také k více než 50 možnostem přizpůsobení hrdinů skrze skiny. Datum vydání je stanovené na 10. září, přičemž až do 6. srpna probíhá otevřená beta, kterou si mohou vyzkoušet opravdu všichni, jelikož základ v podobě Age of Empires III: Definitive Edition do 13. srpna můžete na Steamu hrát zdarma.

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Tagy:
strategie akční historická HD remake realtime
Zdroje:
Xbox Game Studios
Hry:
Age of Empires III: Definitive Edition Age of Empires III: Definitive Edition - The Baltic Powers
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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