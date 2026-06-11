Zpátky do zákopů. Company of Heroes: Definitive Edition zachová modifikace a vylepší umělou inteligenci

První díl akční druhoválečné strategie Company of Heroes se vrací v remasteru. Relic Entertainment během PC Gaming Show oznámili Company of Heroes: Definitive Edition, která připomene 20. výročí jedné z nejvlivnějších realtime strategií. Původní Company of Heroes vyšlo v roce 2006 a tehdy výrazně proměnilo podobu žánru. Přineslo důraz na krytí, taktické manévry, posily a kontrolu bojiště. Právě díky tomu si hra dodnes drží výjimečné postavení mezi válečnými strategiemi.
Definitive Edition nebude jen jednoduchým remasterem. Součástí balení bude původní hra i rozšíření Opposing Fronts a Tales of Valor. Relic slibuje modernizované uživatelské rozhraní, řadu vylepšení kvality a hlavně přepracovanou umělou inteligenci nepřátel. Nová AI má nabídnout výrazně větší výzvu i zkušeným veteránům.
Významnou technickou změnou je také přechod na 64bitovou architekturu. Díky tomu by hra měla fungovat mnohem lépe na současném hardwaru a zároveň si zachová kompatibilitu s obrovským množstvím komunitních modifikací, které za posledních dvacet let vznikly. Právě modderská komunita patřila vždy mezi nejsilnější stránky série. Relic proto zdůrazňuje, že nechce přerušit vazbu mezi původní hrou a tisíci fanoušků, kteří ji aktivně upravovali, rozšiřovali a udržovali relevantní.
Oznámení zároveň připomnělo, proč si Company of Heroes získalo tak silnou pověst. Mnoho hráčů dodnes vzpomíná na neortodoxní taktiky, zákopové války, ostnaté dráty, protitankové překážky nebo legendární výsadkáře Fallschirmjäger, kteří dokázali obrátit průběh celé bitvy během několika sekund.
Pokud se Relicu podaří zachovat původní atmosféru a zároveň odstranit technické nedostatky stáří, může být Company of Heroes: Definitive Edition zajímavým návratem kultovní značky. Hra sice nemá datum vydání, dočkat bychom se ji mohli ale letos na PC.