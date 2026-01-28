Zombíci v Resident Evil Requiem nebudou jen tupé chodící mrtvoly
zdroj: Capcom

28. 1. 2026 | autor: Jakub Malchárek

Jedním z hlavních cílů vývojářů u nového dílu Resident Evil bylo znovu udělat ze zombie skutečnou hrozbu. A podle Capcomu se to v Resident Evil Requiem podaří díky poměrně zásadní změně v jejich chování. Nemrtví totiž nejsou jen tupé chodící mrtvoly – část jejich lidských vzpomínek a návyků v nich zůstává, což je dělá nevyzpytatelné.

V rozhovoru pro GameSpot režisér hry Koši Nakaniši vysvětlil, že zombie v novém díle nejsou nepředvídatelné náhodou. Tvůrci se rozhodli, že si část z nich uchová zbytky chování ze svého předchozího života. Nejde jen o vizuální detaily, jako je oblečení, které v době nákazy a smrti nebožáci měli na sobě, ale o skutečný prvek hratelnosti.

Nakaniši připomíná, že při návrhu nepřátel série se vždy řeší tenká hranice mezi variabilitou a zachováním identity zombie. Pokud se změní příliš, přestanou působit jako zombie. Pokud se nemění vůbec, hráči přesně vědí, co od nich čekat. V Requiem je navíc mnoho nakažených lidí, kteří se proměnili teprve nedávno.

Právě nejistota má být klíčovým prvkem hororu. Pokud hráč vidí klasickou zombie, ví víceméně přesně, jak se zachová. Když ale narazí na tvora, který si pamatuje útržky své minulosti, situace se mění. Zombie může reagovat jinak, váhat, udělat něco nečekaného nebo se pohybovat nečekaným způsobem. A přesně tenhle moment nejistoty má znovu budovat strach.

Důležité bude chování nepřátel hlavně při hraní za Grace, která není takový bouchač jako Leon a často bude muset využívat survival prvků jako je skrývání a odlákávání pozornosti.

Zní to jako drobná změna, ale v kontextu série, kde se zombie postupem let staly spíš rutinní překážkou než zdrojem napětí, jde o poměrně chytrý posun. Otázkou samozřejmě zůstává, jestli tahle úprava skutečně vrátí nemrtvým jejich děsivost, nebo půjde jen o zajímavý nápad na papíře.

Odpověď se dozvíme brzy. Resident Evil Requiem vychází 27. února na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.

Nejnovější články