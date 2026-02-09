Zločin a trest v české strategii The Guild: Europa 1410. Vyhnete se pranýři?
Zločin a trest v české strategii The Guild: Europa 1410. Vyhnete se pranýři?

9. 2. 2026 | autor: Ondřej Partl

The Guild: Europa 1410
The Guild: Europa 1410
The Guild: Europa 1410
Po legionářském Last Train Home brněnští Ashborne Games nasbírali dost zkušeností, aby jim THQ mohlo svěřit oživení dříve oblíbené strategie The Guild. Z dosavadních materiálů vše vypadá na dobré cestě a studio pokračuje v sérii vývojářských deníčků, kde inspiraci a věrnost předchozím hrám střídá zločin a trest.

Stejně jako teď, i ve středověku The Guild: Europa 1410 se obyvatelé řídí zákony a politikou. A obdobně jako v reálném světě dělají život zbytečně komplikovaný. Musíte ctít rozmary pohlavárů, platit daně a církev se samozřejmě nezapomene připomenout se svými desátky, jinak byste taky mohli zamířit do pekla. Je toho hodně a nejeden skromný obchodník se v tom zákonném mumraji ztratí.

Abyste se tomu vyhnuli, najdete ve hře zákoník. Přehledný výpis vyhlášek, zákonů i jejich závažnosti pomůže při cestě na mocenský vrchol při jejich obcházení nebo uzpůsobení. Je jasné, že ne každé pravidlo se hodí do krámu, proto byste občas mohli hlasování o jejich prosazování střídmě ovlivnit. Ostatně jeden malý úplatek snad ještě nikoho nezabil, ne?

Kdo by měl být vaším cílem rozhodne příslušnost zástupců k jednotlivým úřadům. Všichni hlasují podle svého smýšlení, takže zatímco církev dává důraz na morálku, městskou radu zajímá spíše finanční stránka věci. Po vytyčení cíle je pak už na vás, jestli půjdete cestou u politiků tak oblíbeného úplatku, nebo si zahrajete na zloděje, vloupáte se do jeho domu a získáte inkriminované materiály či rovnou jeho blízké pro vydírání.

The Guild: Europa 1410
Novinky
Čeští Ashborne Games vyvíjejí pokračování kultovní ekonomické simulace The Guild: Europa 1410

Při počínání však ale musíte být obezřetní. Soupeři vás bedlivě sledují a jsou připravení potrestat každé zaváhání. Na druhé straně kdo říká, že nemůžete dělat to samé. Špionáž může vést k důležitým informacím, jenom musíte počítat s cenou v podobě financí, nebo pokud se ji chcete zhostit sami, energie. Jde však o skvělou cestu, jak získat důkazy proti nepohodlnému soupeři, abyste mohli vznést obvinění.

To proti vám ovšem mohou vznést i ostatní. Samozřejmě jsou křivá a podlá, ale nakonec o jejich pravdivosti rozhodne soud. Proto není od věci se správně obléci, jelikož vizáž je stejně důležitá jako důkazy. Případně předneste padělané dokumenty, ovoňte se podivnými parfémy kalících mysl, či jednoduše vydírejte.

Jenom si dávejte pozor. Jakmile vás soud shledá vinným, musíte si odpykat trest, který se pohybuje od jednoduché pokuty, až po pranýř či dokonce smrt. Kličkování mezi zákonem v The Guild: Europa 1410 začne snad letos na PC.

