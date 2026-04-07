Zlaté obroučky proti AFK. McDonald's v Turecku nabízí svérázný herní doplněk
zdroj: McDonald's

7. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Musel jsem chvíli hledat, jestli nejde o dozvuky aprílu, ale nikoliv. Řetězec rychlého občerstvení McDonald's v Turecku představil nové herní menu, kde najdete doplněk, díky němuž se nemusíte odpojit z multiplayerového klání, abyste si mohli v klidu sníst svůj Big Mac.

Archie je „příslušenství“ inspirované ikonickými zlatými oblouky, které pověsíte na páčky svého gamepadu, čímž je zmáčknete, aby se vaše postava ve hře dále pohybovala. Měl by tedy zabránit stavu neaktivity, kvůli kterému by vás mohli vykopnout ze serveru.

McDonalds Archie zdroj: McDonald's

„Odejít od obrazovky během online hraní, zejména v napínavých momentech, může narušit plynulost hry. Proto se mnoho hráčů uchyluje k různým náhradním řešení. Chování jsme proměnili v poznatek a vytvořili jsme Archie,“ uvedl marketingový ředitel pro turecký trh, Özdeş Dönen Artak.

Pro Gamer Menu, v němž se kromě speciálního udělátka skrývá Big Mac, střední hranolky, střední nápoj a osm cibulových kroužků, si tak zatím dáte jen v Turecku. Jestli se rozšíří i do dalších krajin včetně Česka, zatím nevíme.

McDonald's fastfood herní doplněk
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
