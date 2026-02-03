Zkoušená střílečka Highguard napravuje jednu z velkých výtek

PvP střílečka Highguard of tvůrců Apex Legends a Titanfallu nemá na růžích ustláno. Po bizarním představení na The Game Awards minulý týden konečně vyšla a i přes solidní start, kdy ji hrálo najednou na Steamu skoro 100 tisíc lidí, sklízí spíše kritiku. Momentálně se čísla drží kolem 10 tisíc hráčů a hráček denně, což pořád není klinická smrt. Studio Wildlight Entertainment se zuby nehty snaží ke hře přilákat další lidi tím, že na hře stále pracuje a naslouchá komunitě.
Jednou z častých výtek hře byly příliš rozlehlé mapy, na kterých se o dobývání soupeřových základen snaží dva týmy po třech. Kvůli tomu zápasy sestávají ze spousty a dlouhého přejíždění, kdy se nic moc neděje. Hluchých míst mezi jinak skvělou akcí je zkrátka příliš. O víkendu hra koketovala s experimentálním režimem pět na pět, který teď ve hře po ohlasech hráčů zůstává permanentně.
Je dobré podotknout, že původní raid 3v3 je stále k dispozici. Tvůrci říkají, že během víkendového testování byly počty hráčů, kteří hrají tři na tři a pět proti pěti, zhruba vyrovnané. Osobně mám s Highguard jiný problém: Byť je samotná střelba zábavná a nese v sobě jasně rozpoznatelnou DNA Apexu a Titanfallu, vadí mi zvláštní mišmaš sci-fi a fantasy, ale hlavně podivný mix všelijakých herních prvků – od rytmické hry při těžení krystalů přes dobývání základen po hrdinskou střílečku... zkrátka guláš s příliš mnoha ingrediencemi.
Ale kdo ví, studio zjevně zpětné vazbě naslouchá, takže třeba postupně všechny neduhy hry vychytá a Highguard se zapíše mezi střílečkové stálice podobně jako ostřílenější nevlastní bráška Apex Legends. Další obsah je prý naplánovaný na rok dopředu, tak uvidíme, jestli se to nějak projeví na zatím strmém pádu zájmu hráčů.