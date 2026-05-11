Zítra startuje třetí sezóna Battlefieldu 6. Přinese dosud největší mapu

Není tomu tak dávno, co Battlefield 6 představil jízdní řád letošního obsahu, který slíbil slušné množství novinek i reakci vývojářských týmů na zpětnou vazbu fanoušků. První část představeného obsahu se pak do hry vydá už zítra, a to společně se třetí, poměrně výbušnou sezónou.
Už klasicky jsou její novinky rozdělené do několika časových oken v průběhu jejího trvání. Zítřejší první várka přinese staronovou mapu Railway to Golmund, upravenou verzi klasiky Golmund Railway ze čtvrtého dílu a taky dosud největší mapu, která do šestky vyšla, čímž týmy reagují na kritiku malých lokací.
Novinka by tak fanouškům měla dodat dostatek prostranství na to, aby si bitevní vřavu užili milovníci těžké mašinerie i pozemního boje. Pokud nicméně holdujete spíše místnímu battle royale režimu Redsec, zkusíte svůj um v hodnocených zápasech. Naopak nehledě na vybraný režim si užijete tři nové zbraně, kam patří klasická útočná puška M16A4, těžký kulomet RPK-74M a odstřelovačka L115.
Na další přísun novinek pak budete čekat necelý měsíc. Druhá část vychází 9. června a znovu slibuje velký návrat oblíbené mapy z minulosti. Tentokrát vyšel los na úzké uličky tržiště Grand Bazaar, schované pod názvem Cairo Bazaar. Jestli mapu znáte, moc dobře víte, že v tomto případě se důraz dává spíše na rychlé souboje a menší prostranství.
Jistě potěší i návrat režimu Obliteration, kde se týmy přetahují o bombu, s níž mohou vyhodit do povětří své stanice. Pomůže jim s tím třeba samopal PP-19 a ruční rušička zastupující nový gadget. Po omezený čas si také můžete vyzkoušet událost Explosive Charge.
Závěrečná fáze třetí sezóny odstartuje 30. června s příchodem režimu Tactical Obliteration, nenáročnou variantou battle royale určenou především pro sólisty, další limitovanou událostí a chladnou zbraní v podobě robotické ruky. Všechny novinky ještě doplní řada menších drobností, jako jsou třeba doplňky na zbraně.
Na nedostatečnou podporu si hráči Battlefieldu 6 tak rozhodně stěžovat nemohou a minimálně zatím to vypadá, že by se EA mohlo podařit udržet hru živou poměrně dlouho. Jenom nesmí zaspat a přidávat zbytečně křiklavé kosmetické doplňky.