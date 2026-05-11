zdroj: EA

PC PlayStation 5 Xbox Series

Zítra startuje třetí sezóna Battlefieldu 6. Přinese dosud největší mapu

11. 5. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Není tomu tak dávno, co Battlefield 6 představil jízdní řád letošního obsahu, který slíbil slušné množství novinek i reakci vývojářských týmů na zpětnou vazbu fanoušků. První část představeného obsahu se pak do hry vydá už zítra, a to společně se třetí, poměrně výbušnou sezónou.

Battlefield 6 – 3. sezóna
Battlefield 6
Battlefield 6
Galerie

Už klasicky jsou její novinky rozdělené do několika časových oken v průběhu jejího trvání. Zítřejší první várka přinese staronovou mapu Railway to Golmund, upravenou verzi klasiky Golmund Railway ze čtvrtého dílu a taky dosud největší mapu, která do šestky vyšla, čímž týmy reagují na kritiku malých lokací.

Novinka by tak fanouškům měla dodat dostatek prostranství na to, aby si bitevní vřavu užili milovníci těžké mašinerie i pozemního boje. Pokud nicméně holdujete spíše místnímu battle royale režimu Redsec, zkusíte svůj um v hodnocených zápasech. Naopak nehledě na vybraný režim si užijete tři nové zbraně, kam patří klasická útočná puška M16A4, těžký kulomet RPK-74M a odstřelovačka L115.

Na další přísun novinek pak budete čekat necelý měsíc. Druhá část vychází 9. června a znovu slibuje velký návrat oblíbené mapy z minulosti. Tentokrát vyšel los na úzké uličky tržiště Grand Bazaar, schované pod názvem Cairo Bazaar. Jestli mapu znáte, moc dobře víte, že v tomto případě se důraz dává spíše na rychlé souboje a menší prostranství.

Battlefield 6
Novinky
Děkujeme za skvělou hru, odejděte. EA navzdory úspěchu vyhazuje vývojáře Battlefieldu 6

Jistě potěší i návrat režimu Obliteration, kde se týmy přetahují o bombu, s níž mohou vyhodit do povětří své stanice. Pomůže jim s tím třeba samopal PP-19 a ruční rušička zastupující nový gadget. Po omezený čas si také můžete vyzkoušet událost Explosive Charge.

Závěrečná fáze třetí sezóny odstartuje 30. června s příchodem režimu Tactical Obliteration, nenáročnou variantou battle royale určenou především pro sólisty, další limitovanou událostí a chladnou zbraní v podobě robotické ruky. Všechny novinky ještě doplní řada menších drobností, jako jsou třeba doplňky na zbraně.

Na nedostatečnou podporu si hráči Battlefieldu 6 tak rozhodně stěžovat nemohou a minimálně zatím to vypadá, že by se EA mohlo podařit udržet hru živou poměrně dlouho. Jenom nesmí zaspat a přidávat zbytečně křiklavé kosmetické doplňky.

Smarty.cz
Tagy:
multiplayer střílečka vojenská
Zdroje:
EA
Hry:
Battlefield 6
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test

Nejnovější články