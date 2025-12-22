Zemřel Vince Zampella, šéf Battlefieldu a autor Call of Duty

Herní průmysl zasáhla krátce před Vánoci tragická zpráva. Ve věku 55 let zemřel Vince Zampella, jeden z otců moderních stříleček, spoluzakladatel série Call of Duty, šéf studia Respawn Entertainment a dlouholetý šéf značky Battlefield. Zampella zahynul při autonehodě v jižní Kalifornii, ke které došlo v neděli 21. prosince.
Podle informací stanice NBC4 se jednalo o nehodu jednoho vozu, která se stala krátce po poledni na horské silnici severně od Los Angeles v oblasti San Gabriel Mountains. Nehoda se týkala sportovního vozu Ferrari 296 GTS, který vyjel ze silnice a narazil do betonového svodidla. Řidič zůstal uvězněn v hořícím voze a zemřel na místě, spolujezdce náraz vymrštil z vozidla a svým zraněním podlehl v nemocnici. Okolnosti nehody jsou nadále předmětem vyšetřování a zatím není veřejně známé, kdo vůz řídil.
Zampella patřil k nejvlivnějším osobnostem herního průmyslu posledních dvaceti let. Původní profesí opravář svou vývojářskou kariéru začínal coby grafik pro GameTek a producent v Atari, později jako designér střílečky Medal of Honor: Allied Assault.
Na přelomu tisíciletí stál u zrodu série Call of Duty ve studiu Infinity Ward, odkud později odešel, aby v roce 2010 společně s Jasonem Westem založil Respawn Entertainment. Prvním projektem studia byl Titanfall, který se zařadil mezi nejlépe hodnocené akční hry své generace. Následoval Titanfall 2, úspěšná battle royale Apex Legends a dvojice singleplayerových titulů ze světa Star Wars, Jedi: Fallen Order a Jedi: Survivor.
Po akvizici Respawnu společností Electronic Arts v roce 2017 se Zampella stal jednou z klíčových osobností celého vydavatelství. V roce 2021 převzal dohled nad sérií Battlefield a výrazně se podílel na jejím návratu na výsluní. Letošní Battlefield 6 se stal jednou z nejúspěšnějších her roku a potvrdil jeho pověst tvůrce, který dokáže stabilizovat problematickou značku.
Na Zampellovu smrt reagovala řada kolegů z branže. Vývojář Respawnu Patrick Wren uvedl, že je pro něj náročné informaci vůbec zpracovat a označil Zampellu za obrovskou sílu v herním průmyslu. Podobně se na sociální síti Bluesky vyjádřil i bývalý manažer Xboxu Eric Neustadter, podle kterého byla spolupráce se Zampellou vždy potěšením.
Oficiální prohlášení vydala také EA, která označila jeho smrt za nepředstavitelnou ztrátu. Podle vydavatele byl Zampella nejen skvělým lídrem a vizionářem, ale také člověkem, který formoval moderní interaktivní zábavu a inspiroval miliony hráčů i vývojářů po celém světě.