Zemřel legendární autor hudby pro původní Doom a Duke Nukem 3D

Čas, ačkoliv relativní, je nesmlouvavou veličinou, která společně s externími vlivy dožene každého z nás. Proto náš svět opustila už řada herních legend, kam se od 16. června bohužel nově řadí i Robert „Bobby“ Caskin Prince III, který lvím dílem pomáhal formovat videoherní scénu a inspiroval řadu hráčských generací.
Jeho dílo si spojíte především se zvukovým designem a hudbou z kultovních digitálních her jako Doom, Doom II, Wolfenstein 3D, Rise of the Triad a Duke Nukem 3D. Svým inovativním přístupem k práci tak přispěl k tomu, aby se hudba ve hrách stala uznávanou uměleckou formou, což podtrhl rok 2006, kdy mu průmysl udělil cenu za celoživotní dílo.
Je zároveň sympatické, že Prince stihl zažít chvíli, kdy se soundtrack k původnímu Doomu dostal mezi další hudební díla, která americká Knihovna Kongresu nominovala na přidání do svých archivů. Pomůže se tak k tomu, aby památné melodie zůstaly součástí amerického kulturního dědictví i pro budoucí generace.
„Lidé, kteří Bobbyho znali nejlépe, ho znali nejen díky jeho mimořádným úspěchům, ale také díky jeho laskavosti, smyslu pro humor, skromnosti, velkorysosti, kreativitě a hluboké lásce k rodině. Ať už skládal, vyprávěl příběhy, hrál na kytaru, rozesmíval ostatní nebo někoho povzbuzoval, k životu přistupoval s vděčností a otevřeným srdcem,“ píše se v jeho nekrologu.
Text tak připomíná, že Princeův život se netočil pouze kolem videoher. Během války ve Vietnamu sloužil v armádě Spojených států, stal se právníkem a nakonec v roce 2005 poznal lásku svého života Connie Freeman Prince, aby se usadili v Tennessee, kde založili milující rodinu.
Online památník kromě několika slov o jeho životě nabízí fanouškům a lidem ze vzdáleného kruhu přátel možnost poslat květiny, případně zasadit strom na počest jeho jména.