Zemřel legendární autor hudby pro původní Doom a Duke Nukem 3D
zdroj: id Software

Zemřel legendární autor hudby pro původní Doom a Duke Nukem 3D

iPhone PlayStation 4 PC Xbox 360 MAC PSOne Xbox One Switch iOS

19. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Čas, ačkoliv relativní, je nesmlouvavou veličinou, která společně s externími vlivy dožene každého z nás. Proto náš svět opustila už řada herních legend, kam se od 16. června bohužel nově řadí i Robert „Bobby“ Caskin Prince III, který lvím dílem pomáhal formovat videoherní scénu a inspiroval řadu hráčských generací.

resize zdroj: id Software

Jeho dílo si spojíte především se zvukovým designem a hudbou z kultovních digitálních her jako Doom, Doom II, Wolfenstein 3D, Rise of the Triad a Duke Nukem 3D. Svým inovativním přístupem k práci tak přispěl k tomu, aby se hudba ve hrách stala uznávanou uměleckou formou, což podtrhl rok 2006, kdy mu průmysl udělil cenu za celoživotní dílo.

Je zároveň sympatické, že Prince stihl zažít chvíli, kdy se soundtrack k původnímu Doomu dostal mezi další hudební díla, která americká Knihovna Kongresu nominovala na přidání do svých archivů. Pomůže se tak k tomu, aby památné melodie zůstaly součástí amerického kulturního dědictví i pro budoucí generace.

„Lidé, kteří Bobbyho znali nejlépe, ho znali nejen díky jeho mimořádným úspěchům, ale také díky jeho laskavosti, smyslu pro humor, skromnosti, velkorysosti, kreativitě a hluboké lásce k rodině. Ať už skládal, vyprávěl příběhy, hrál na kytaru, rozesmíval ostatní nebo někoho povzbuzoval, k životu přistupoval s vděčností a otevřeným srdcem,“ píše se v jeho nekrologu.

Doom: The Dark Ages – Revelations
Novinky
V Doom: The Dark Ages – Revelations se budeme místo štítu ohánět kopím

Text tak připomíná, že Princeův život se netočil pouze kolem videoher. Během války ve Vietnamu sloužil v armádě Spojených států, stal se právníkem a nakonec v roce 2005 poznal lásku svého života Connie Freeman Prince, aby se usadili v Tennessee, kde založili milující rodinu.

Online památník kromě několika slov o jeho životě nabízí fanouškům a lidem ze vzdáleného kruhu přátel možnost poslat květiny, případně zasadit strom na počest jeho jména.

Smarty.cz
Tagy:
úmrtí peklo hudba legenda horor akční FPS
Zdroje:
Legacy
Hry:
Duke Nukem 3D DOOM DOOM II Wolfenstein 3D Rise of the Triad (1994)
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026

Nejnovější články