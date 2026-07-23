zdroj: When Tides Turn

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Zběsilá jízda a šílená destrukce. Na Wreckreation 2 pracují tvůrci Burnoutu

23. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Wreckreation 2
Wreckreation 2
Wreckreation 2
Galerie

Chybí vám adrenalinová závodní arkáda s vymazlenými bouračkami po vzoru Burnoutu? Pak pro vás má nově vzniklé studio When Tides Turn skvělé zprávy! Pohrobci Criterionu, který se proslavil právě vysokooktanovými závody oznámilo pokračování Wreckreation 2

„Mluvili jsme s komunitou o tom, co očekává od moderní arkádové závodní hry. Výsledkem těchto rozhovorů je Wreckreation 2. Hru vytváříme společně s hráči, ne pouze pro ně,“ uvedla šéfka studia Fiona Sperry, která zároveň spoluzakládala Criterion. Komunita ovlivnila například jízdní model, systém postupu, podobu závodů i návrh otevřeného světa.

Wreckreation
Recenze
Wreckreation – recenze potomka Burnoutů a Trackmanie

Dějištěm hry bude nové město Heartbreak City, které nabídne různorodé lokace od rušného centra přes dálniční estakády až po letiště, doky nebo skryté zkratky vedoucí zadními uličkami. Vývojáři chtějí, aby každá trať nabízela více možností, jak získat výhodu nad soupeři.

Na rozdíl od klasických závodních her nebude podle studia rozhodovat pouze ideální stopa. Důležitou roli sehrají kolize, vytlačování protivníků, riskantní manévry i taktické využívání prostředí. Součástí hry bude velké množství herních režimů včetně klasických závodů, policejních honiček, výzev, agresivního Road Rage nebo Eliminators, kde zvítězí poslední přeživší vůz.

Novinkou bude také systém Live Mix, který hráčům umožní vytvářet vlastní události a sdílet je s ostatními. Autoři tak chtějí nabídnout otevřený svět, který nebude sloužit jen jako kulisa pro závody, ale jako prostor, kde si hráči budou moci vytvářet vlastní výzvy a způsoby hraní. Nebyl by to duchovní nástupce Burnoutu, kdyby chyběly zpomalené záběr na ničivé bouračky a pokročilý systém destrukce, ve kterém vozy na konci závodu už moc nepřipomínají svou naleštěnou podobu ze startovní čáry.

Wreckreation 2 zamíří na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Datum vydání zatím nebylo oznámeno.

Smarty.cz
Tagy:
Závodní arkáda destrukce
Zdroje:
When Tides Turn
Hry:
Wreckreation 2
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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