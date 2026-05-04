Závěrečná část předělávky Final Fantasy VII nemusí být daleko. Šéf už ji dohrál čtyřicetkrát

Final Fantasy VII Remake a jeho pokračování Final Fantasy VII Rebirth od sebe dělí necelé čtyři roky, což je poměrně dlouhá doba. Zároveň to znamená, že by podobný rozestup mohl být mezi „dvojkou“ a třetí, tentokrát už finální částí, na níž Square Enix čile pracuje. Existuje ale naděje, že by čekání nakonec mohlo být o něco kratší.
Ačkoliv jsme z třetí části zatím neviděli ani jeden střípek, projekt je v natolik pokročilém stádiu, že už je zjevně i hratelná do samotného konce. Nebo alespoň ji už dohrál spoluvedoucí vývoje Naoki Hamaguči, a to dokonce ne jednou, ale rovnou 40x. Prozradil to v rozhovoru s webem Nintendo Life, kde ještě dodal, že společnost je spokojená s tím, jak vývoj probíhá.
„Jsme velmi nadšení z toho, jak se hra v současné době vyvíjí. Já sám jsem ji už dohrál více než čtyřicetkrát! Nemůžu se dočkat, až si ji vyzkouší co nejvíce lidí, a já i celý tým tvrdě pracujeme na tom, abychom vytvořili nezapomenutelný herní zážitek,“ přiznává Hamaguči.
Současně ještě ztratil pár slov ohledně věrnosti originálu, který původně vyšel jako jedna hra, zatímco předělávka je rozsekaná na tři kousky. Square Enix si prý nemůže moc dovolit sahat na příběh a vztahy mezi postavami, které jsou neodmyslitelnou částí zážitku. Zároveň ale musí přijmout moderní postupy, především pak s ohledem na vizuální vyjádření, aby legendu s chutí objevilo nové publikum v hojném počtu.
Společnost má každopádně se značkou plné ruce práce. Před několika měsíci vyšel Final Fantasy VII Remake Intergrade na Nintendo Switch 2, přičemž v červnu ho bude následovat Final Fantasy VII Rebirth. U první epizody se jim díky úpravám efektů a mlhy podařilo udržet 30 snímků za vteřinu, což v pokračování nestačilo. Proto museli optimalizovat modely v pozadí, přepracovat úroveň detailů a upravit renderování, aby se jim optimálního výkonu na hybridním handheldu povedlo dosáhnout.
Nicméně nejen sedmým dílem je série živá. MMORPG Final Fantasy XIV nedávno představilo už šestý velký přídavek nazvaný Evercold, která otevře další příběhový oblouk, přinese dvě nové herní třídy, navýší maximální úroveň na 110 a aktualizaci PvP. Vydání je v tomto případě ale mířené až na leden 2027.