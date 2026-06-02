Zápas o extrakčního krále: Arc Raiders testují v Číně PvE režimy
zdroj: Embark Studios

2. 6. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ukousnout si co největší sousto z hráčů milujících extrakční střílečky se snaží Marathon. Hlavním jedlíkem jsou ale zatím stále Arc Raiders. Marathon čeká dnes se spuštěním druhé sezóny velká zkouška, která dost dobře rozhodne o jeho dalším osudu. Čekat máme hororovější atmosféru, novou mapu, schránky, ale i režimy. A podobnou cestou se vydávají i Arc Raiders, aby jim neujel vlak.

Podle nových informací serveru Insider Gaming mají Embark Studios v Číně testovat dvě nové mapové podmínky, které výrazně mění nebo úplně omezují tradiční PvPvE strukturu hry. Nejzajímavější je režim nazvaný Rebellion Incident. Podle uniklých informací jde o vůbec první modifikaci mapy, ve které jsou všichni hráči od začátku spojenci. Pokud se někdo rozhodne zaútočit na ostatní, stane se z něj zrádce a jeho pozice bude jasně označena ostatním hráčům.

Prakticky by tak šlo o výrazně PvE orientovaný režim, kde hlavní hrozbu představují robotičtí nepřátelé a ne ostatní raideři. Druhá testovaná varianta nese název Double King. Ta by na mapě současně aktivovala oba hlavní bossy hry – Queen a Matriarch. Výsledkem by byl masivní PvE střet, ve kterém by celý server musel spolupracovat proti dvojici nejsilnějších nepřátel.

Informace pocházejí z čínských fór a sociálních sítí, kde se údajně objevily detaily z interního testování. Hra si postupně vytvořila silnou skupinu hráčů, kteří preferují boj proti Arc robotům a často se ostatním hráčům záměrně vyhýbají. Embark už dříve naznačili, že tento trend sleduje a chce na něj reagovat.

Navíc přichází zpráva krátce po oznámení, že Arc Raiders překonalo hranici 16 milionů prodaných kopií. Studio si tak může dovolit experimentovat s novými režimy a zkoušet, jaké směry komunita preferuje. Pokud se testy osvědčí, mohly by se nové PvE podmínky objevit v některém z budoucích velkých updatů. Embark ale nedávno oznámilo pomalejší tempo aktualizací, takže případné oficiální představení může přijít až během podzimní aktualizace plánovaného na říjen.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
