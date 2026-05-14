Zanedlouho startuje druhá sezóna Marathonu. Co se změní?

Začátkem června začíná druhá sezóna extrakční střílečky Marathon, která bude kvůli upadajícím počtům hráčů velkou zkouškou a příležitostí pro Bungie. Má totiž jedinečnou šanci do hry přilákat hráče, kteří nad kompetitivní střílečkou prozatím zlomili hůl. Studio oznámilo, že další tříměsíční etapa ponese název Nightfall. Odstartuje 2. června a spolu s ní přijde i první velký reset progrese, jak je v žánru zvykem.
Bungie od začátku tvrdilo, že hra bude fungovat na principu pravidelného vymazání postupu, od kterého třeba Arc Raiders upustili a nabízejí jej na dobrovolné bázi. O co tedy při startu druhé sezóny přijdete a co za to dostanete? Vynuluje se například Runner Level, Ranked progres, reputace frakcí, kredity, vybavení ve vaultu nebo odemčené nákupy. Zkrátka přijdete o většinu nasbíraného gearu a hráči začnou téměř od nuly.
Bungie ale potvrzuje, že se nemažou kosmetické odměny, kodexové výzvy, tituly ani postup v season passu. Cílem je pravidelně restartovat ekonomiku a soutěžní prostředí. Takže ideální příležitost vrátit se do druhé sezóny pro ty, kteří třeba měli pocit, že jim příliš rychle ostatní hráči v té první utekli.
Stran nového obsahu Bungie prozradilo, že se můžeme těšit například na novou mapu Night Marsh, ale i novou, dosud neodtajněnou schránku – tedy hratelnou postavu. Spolu s tím se můžeme těšit i na nové zbraně a systém The Cradle, který vás nechá upravit statistiky vašeho Runnera. Rychlejší má být taky postup napříč různými frakcemi.
Ještě před resetem ale přichází výrazné změny. Cryo Archive bude nově dostupný každý den a hráči dostanou denně zdarma speciální Sponsored Kit pro tento endgame obsah. Bungie zároveň zvýší aktivitu nepřátel UESC a přidá nové hrozby na některých mapách. Na oplátku ale hra nabídne větší odměny: například garantované klíče ze střetů s Wardeny nebo jistotu, že se během každého runu objeví důležité události jako je Lockdown nebo Convoy.
Celá situace představuje pro Marathon možná největší test od vydání. Hra už teď bojuje s úbytkem hráčů a otázkou je, kolik lidí přijme filozofii pravidelných resetů v době, kdy konkurence často sází spíš na dlouhodobé hromadění progresu.
Bungie každopádně dává jasně najevo, že ustupovat nehodlá – a druhá sezóna ukáže, jestli je tahle vize životaschopná i v praxi.