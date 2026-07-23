Zaměstnanci v Bethesdě byli propuštěni dříve, než bylo dohodnuto. Situaci řeší odbory

Odbory v Bethesdě tvrdí, že společnost porušila kanadské pracovní právo tím, že některým zaměstnancům rozeslala výpovědi dříve, než bylo původně slíbeno. Podle odborů se tak stalo ve stejný den, kdy Xbox schválně oznámil budoucnost série Fallout v podobě nové hry od Obsidianu a remasterů Falloutu 3 a New Vegas, aby od kauzy odvedl pozornost.
Organizace OneBGS uvedla, že podala další právní stížnost proti Bethesdě kvůli údajnému porušování pracovněprávních předpisů v Kanadě. Podle odborů byli zaměstnanci studií v USA a Kanadě už 6. července informováni prostřednictvím videohovorů, že budou propuštěni. Zároveň jim mělo být řečeno, že ale zůstanou zaměstnaní až do září, zatímco s odbory bude vyjednáno odstupné, což mělo zmírnit poměrně zásadní zásah do jejich životů.
Bethesda Games Studios’ Montreal workers are being treated especially poorly by XBOX and we won’t stand for it. Here are the details. If this upsets you let Microsoft know: feedbackportal.microsoft.com/feedback/ide...— OneBGS - Bethesda Game Studios Union (@bethesdaunion.bsky.social) 22. července 2026 v 16:50
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Situace se ale podle OneBGS změnila 17. července – Právě v den, kdy Bethesda oznámila remastery Falloutu 3 a New Vegas, potvrdila vývoj nového Falloutu od Obsidianu a zároveň uvedla, že Fallout 5 vstoupil do předprodukce, měli zaměstnanci montrealského studia obdržet e-mailem definitivní výpovědi s okamžitou platností.
OneBGS tvrdí, že výpovědi byly v rozporu s dřívějšími sliby. Zaměstnanci údajně dostali pouze zákonné minimum odstupného, odpovídající osmi týdnům mzdy, nevyčerpané dovolené a dalších povinných náhrad. Okamžitě také přišli o zaměstnanecké zdravotní pojištění.
Odbory zároveň kritizují načasování celé situace. Podle nich Bethesda ve stejný den zaplavila média oznámeními o nových hrách a rozšířeních, zatímco propuštěným zaměstnancům rozesílala výpovědi. Podobnou stížnost už dříve podaly odborové organizace Communications Workers of America a CWA Canada. Ty tvrdí, že Microsoft propouštěl zaměstnance bez řádné konzultace s odbory, přestože v té době stále probíhalo kolektivní vyjednávání.
„Vedení Bethesdy a Xboxu závisí na naší práci, která jim vynáší miliony, a přesto se nás zbavují. Cyklus zaměstnanců, kteří platí za chyby managementu končí právě teď,“ uvedl prezident odborové organizace CWA Canada Carmel Smyth.
Microsoft ani Bethesda se k novým obviněním zatím veřejně nevyjádřily. Odbory ale avizují, že budou v právních krocích pokračovat, dokud podle nich společnost nezačne respektovat své povinnosti vůči zaměstnancům. Kolika zaměstnanců se kauza týká, zatím není známo.