Zaklínačský multiplayerový spin-off posílil o scenáristu Destiny 2: The Final Shape

CD Projekt rozšiřuje tým multiplayerového zaklínačského spin-offu Project Sirius. Hlavním scenáristou se stává Kwan Perng, který v minulosti vedl scenáristický tým datadisku Destiny 2: The Final Shape či dodatku End of Dragons pro Guild Wars 2.
Perng novinku oznámil prostřednictvím sociálních sítí a podle svých slov už se naplno ponořil do světa Zaklínače. „Připojil jsem se k CD Projekt Red jako hlavní scenárista Projectu Sirius. Ještě nějakou dobu nebudu moct o projektu mluvit, ale mezitím se nořím do temného a eklektického světa Zaklínače. S pokorou přijímám možnost vyprávět příběhy v tomto světě a po boku tak talentovaných vývojářů,“ napsal Perng.
Nový přírůstek zároveň naznačuje, že vývoj projektu s krycím jménem Sirius po poněkud turbulentním období nabírá na obrátkách. Hru CD Projekt poprvé oznámil už skoro před čtyřmi lety, kdy tehdy vznikala pod vedením studia The Molasses Flood, autory survival adventury The Flame in the Flood. Jenže jen o půl roku později přišel restart projektu, protože CD Projekt údajně nebyl spokojený se směrem, kterým se vývoj ubíral.
Následně polské studio The Molasses Flood plně absorboval do své struktury a práce na multiplayerovém Zaklínači pokračují přímo pod jeho dohledem. O Siriovi samotném zatím víme jen minimum, podle dřívějších informací má nabídnout kombinaci vyprávění a multiplayerových mechanismů zasazených do stále populárního zaklínačského světa.
Kwan Perng by přitom do týmu mohl přinést cenné zkušenosti s vyprávěním v prostředí online RPG. Vedle rozšíření pro Destiny 2 a Guild Wars 2 se naposledy podílel na akčním RPG Last Epoch od studia Eleventh Hour Games.
CD Projekt má momentálně rozpracovaných hned několik velkých projektů najednou. Hlavní polský tým se soustředí na Zaklínače 4, který by podle poučených odhadů měl dorazit příští rok na podzim, zatímco relativně nová bostonská pobočka připravuje pokračování Cyberpunku 2077. Ve vzduchu navíc stále visí spekulace o dalším rozšíření pro Zaklínače 3, které studio zatím oficiálně nepotvrdilo, mělo by na něm nicméně naplno pracovat studio Fool's Theory, zatímco v něm odsunul vývoj remaku prvního Zaklínače na vedlejší kolej.