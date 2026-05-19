Zaklínačský multiplayerový spin-off posílil o scenáristu Destiny 2: The Final Shape
zdroj: CD Projekt RED

Zaklínačský multiplayerový spin-off posílil o scenáristu Destiny 2: The Final Shape

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Stadia Xbox Series

19. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

CD Projekt rozšiřuje tým multiplayerového zaklínačského spin-offu Project Sirius. Hlavním scenáristou se stává Kwan Perng, který v minulosti vedl scenáristický tým datadisku Destiny 2: The Final Shape či dodatku End of Dragons pro Guild Wars 2.

Perng novinku oznámil prostřednictvím sociálních sítí a podle svých slov už se naplno ponořil do světa Zaklínače. „Připojil jsem se k CD Projekt Red jako hlavní scenárista Projectu Sirius. Ještě nějakou dobu nebudu moct o projektu mluvit, ale mezitím se nořím do temného a eklektického světa Zaklínače. S pokorou přijímám možnost vyprávět příběhy v tomto světě a po boku tak talentovaných vývojářů,“ napsal Perng.

Zaklínač 4
Novinky
Zaklínač 4 dorazí nejdřív za dva roky. CD Projekt do portfolia přidává tajemnou mobilní hru

Nový přírůstek zároveň naznačuje, že vývoj projektu s krycím jménem Sirius po poněkud turbulentním období nabírá na obrátkách. Hru CD Projekt poprvé oznámil už skoro před čtyřmi lety, kdy tehdy vznikala pod vedením studia The Molasses Flood, autory survival adventury The Flame in the Flood. Jenže jen o půl roku později přišel restart projektu, protože CD Projekt údajně nebyl spokojený se směrem, kterým se vývoj ubíral.

Následně polské studio The Molasses Flood plně absorboval do své struktury a práce na multiplayerovém Zaklínači pokračují přímo pod jeho dohledem. O Siriovi samotném zatím víme jen minimum, podle dřívějších informací má nabídnout kombinaci vyprávění a multiplayerových mechanismů zasazených do stále populárního zaklínačského světa.

Kwan Perng by přitom do týmu mohl přinést cenné zkušenosti s vyprávěním v prostředí online RPG. Vedle rozšíření pro Destiny 2 a Guild Wars 2 se naposledy podílel na akčním RPG Last Epoch od studia Eleventh Hour Games.

CD Projekt má momentálně rozpracovaných hned několik velkých projektů najednou. Hlavní polský tým se soustředí na Zaklínače 4, který by podle poučených odhadů měl dorazit příští rok na podzim, zatímco relativně nová bostonská pobočka připravuje pokračování Cyberpunku 2077. Ve vzduchu navíc stále visí spekulace o dalším rozšíření pro Zaklínače 3, které studio zatím oficiálně nepotvrdilo, mělo by na něm nicméně naplno pracovat studio Fool's Theory, zatímco v něm odsunul vývoj remaku prvního Zaklínače na vedlejší kolej.

Smarty.cz
Tagy:
online sci-fi fantasy MMORPG multiplayer dlc FPS Zaklínač (série) guild wars série zaklínač
Zdroje:
Kwan Perng
Hry:
Destiny 2 Guild Wars 2: End of Dragons Project Sirius (Zaklínač)
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení

Nejnovější články