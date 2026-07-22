Zaklínač 3: Písně minulosti se představí už příští měsíc
zdroj: CD Projekt RED

Zaklínač 3: Písně minulosti se představí už příští měsíc

PC PlayStation 5 Xbox Series

22. 7. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

První uzkázka nového rozšíření Písně minulosti pro Zaklínače 3 se představí už příští měsíc během zahajovacího večera na Gamescom Opening Night Live. Fanoušci se tak první pořádné prezentace ze hry dočkají 25. srpna v rámci tradiční show, kterou moderuje Geoff Keighley. Naše redakce samozřejmě na Gamescomu nebude chybět.

CD Projekt Red zatím láká pouze na krátkou ochutnávku, půjde ale o vůbec první veřejnou ukázku rozšíření od jeho květnového oznámení. Mohli bychom se tak konečně dozvědět nejen příběhové, ale i geografické zasazení rozšíření.

Přestože může nový obsah pro hru z roku 2015 působit překvapivě, studio připomíná, že Zaklínač 3 už překonal hranici 65 milionů prodaných kopií a patří mezi deset nejprodávanějších her všech dob. Rozšíření vzniká ve spolupráci CD Projektu Red a studia Fool's Theory. Spoluvýkonný ředitel CD Projektu Michał Nowakowski už dříve naznačil, že velikostí bude Songs of the Past blíže rozšíření O víně a krvi.

Zaklínač 3: Divoký hon - Songs of the Past
Novinky
Co víme o rozšíření Songs of the Past pro Zaklínače 3

„Rozhodně připravujeme velké plnohodnotné rozšíření,“ uvedl Nowakowski během prezentace hospodářských výsledků společnosti. Zároveň potvrdil, že příběh se opět zaměří na Geralta z Rivie. Nepůjde však o přímý prolog k připravovanému Zaklínači 4, v němž převezme hlavní roli Ciri. Podle autorů má nové dobrodružství spíše připomenout svět Zaklínače před příchodem dalšího hlavního dílu.

Písně minulosti měly původně vyjít už v roce 2026, vývojáři ale rozšíření odložili. DLC má zamířit na PlayStation 5, PC a Xbox Series X/S v průběhu roku 2027.

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Tagy:
datadisk zaklínač 3
Zdroje:
CD Projekt RED
Hry:
Zaklínač 3: Divoký hon - Songs of the Past
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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