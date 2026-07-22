Zaklínač 3: Písně minulosti se představí už příští měsíc

První uzkázka nového rozšíření Písně minulosti pro Zaklínače 3 se představí už příští měsíc během zahajovacího večera na Gamescom Opening Night Live. Fanoušci se tak první pořádné prezentace ze hry dočkají 25. srpna v rámci tradiční show, kterou moderuje Geoff Keighley. Naše redakce samozřejmě na Gamescomu nebude chybět.
CD Projekt Red zatím láká pouze na krátkou ochutnávku, půjde ale o vůbec první veřejnou ukázku rozšíření od jeho květnového oznámení. Mohli bychom se tak konečně dozvědět nejen příběhové, ale i geografické zasazení rozšíření.
Our Path to #gamescom 2026 starts with #OpeningNightLive. On August 25, catch a glimpse of The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past during the show!— The Witcher (@thewitcher) July 21, 2026
🗓️ Mark your calendars: watch ONL on August 25 at 11am PT / 2pm ET / 8pm CEST pic.twitter.com/6nCKo9ETbk
Přestože může nový obsah pro hru z roku 2015 působit překvapivě, studio připomíná, že Zaklínač 3 už překonal hranici 65 milionů prodaných kopií a patří mezi deset nejprodávanějších her všech dob. Rozšíření vzniká ve spolupráci CD Projektu Red a studia Fool's Theory. Spoluvýkonný ředitel CD Projektu Michał Nowakowski už dříve naznačil, že velikostí bude Songs of the Past blíže rozšíření O víně a krvi.
„Rozhodně připravujeme velké plnohodnotné rozšíření,“ uvedl Nowakowski během prezentace hospodářských výsledků společnosti. Zároveň potvrdil, že příběh se opět zaměří na Geralta z Rivie. Nepůjde však o přímý prolog k připravovanému Zaklínači 4, v němž převezme hlavní roli Ciri. Podle autorů má nové dobrodružství spíše připomenout svět Zaklínače před příchodem dalšího hlavního dílu.
Písně minulosti měly původně vyjít už v roce 2026, vývojáři ale rozšíření odložili. DLC má zamířit na PlayStation 5, PC a Xbox Series X/S v průběhu roku 2027.