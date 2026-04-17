Zajistěte si přízeň boha výhně. Rozšíření pro Anno 117: Pax Romana slibuje velký ostrov se sopkou

Ubisoft si po svém novodobém vzoru relativně nedávno znepřátelil fanoušky série Anno, když do Anno 117: Pax Romana vydal malý dodatek, který není součástí season passu. Zlost by nicméně mohla přejít už za pár dní, jelikož konečně také vyjde první pořádné rozšíření, které toho neslibuje málo.
Prophecies of Ash představuje řadu velkých věcí, obrazně i doslova. Zavítáte na dosud největší ostrov jménem Cinis, na kterém se kromě vašeho postupně zvětšujícího se města rozprostírá i nebezpečná sopka. Abyste si novinky užili, nemusíte začít novou hru. To znamená, že se vám zvětší dostupné prostranství na severozápadě i severovýchodě, kde kromě hlavního ostrova najdete pět dalších menších.
Když ale začnete novou uloženou pozici, na obřím kusu nové země můžete rovnou odstartovat. Tím se dostanete do prostředí, kde spatříte dřívější stopy po erupcích, kam patří zničené vily či černý prach pokrývající ostrov. Neznamená to však, že by se tu nevyskytoval život. Kromě možné přítomnosti vašich rivalů se na západní straně skrývá vesnička vedená věštkyní Caeciliou, která slouží trochu jako průvodkyně, zadavatelka úkolů, ale současně i coby nová obchodnice.
Pokusí se vás mimo jiné přesvědčit, že o náladách sopky všechno ví, jelikož byla u její poslední erupce. Její „život“ je rozdělený do čtyř fází. Pokud dřímá, nemá na vaše město žádný vliv. Jakmile se začne probouzet, přijdou otřesy, jež mohou poškodit vaše budovy. Zároveň to je předzvěst výbuchu, čímž se do ovzduší vymrští velké kusy balvanů, které jistě zasáhnou některé vaše budovy. A když si konečně myslíte, že je konec, přejde se do fáze vulkanické zimy, během níž se sníží produktivita, spokojenost i zdraví.
Jakmile však tohle všechno přečkáte, dojde na období rozkvětu. Farmy začnou těžit z lepší kvality půdy a získají bonus k produktivitě, zatímco se navýší obecné blaho. Jde o opakující se cyklus, který má své výhody i nevýhody. Do té pozitivní části se řadí ještě přítomnost nového zdroje zastoupeného obsidiánem. Je klíčovou ingrediencí ve dvou nových produkčních řetězcích, jimiž vyrobíte malé sošky a deskové hry. Také můžete uctívat boha výhně Vulcana, jenž zlepší ohnivzdornost města i práci s kovářskými materiály.
Anno 117: Pax Romana – Prophecies of Ash základní hru obohatí 23. dubna. Dodatek tradičně zakoupíte samostatně, ale je součástí season passu, která vyjde na 34,99 eur. Do 12. května hráči mohou ke hře dostat své přátele skrze speciální program a získat tím body věhlasu, jimiž se odemykají dodatečné kosmetické doplňky.