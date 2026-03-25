Zájem o Switch 2 po raketovém startu klesá, Nintendo snižuje výrobu

První rok Switche 2 začal pro Nintendo velmi slibně: Konzole zaznamenala rekordní start prodejů a očekávalo se, že zájmem hravě předstihne svého veleúspěšného předchůdce. Zdá se však, že nadšení postupně ochlazuje – alespoň to naznačují nejnovější zpráva Bloombergu, podle které poptávka na některých trzích, zejména v USA, strmě zpomaluje.
Podle zdrojů obeznámených se situací Nintendo snížilo výrobu pro aktuální čtvrtletí z plánovaných šesti milionů kusů na čtyři miliony, což představuje propad o třetinu. Jedním z hlavních důvodů poklesu poptávky mají být samotné hry, protože silný prodejní start konzole sám o sobě nestačí a bez stabilního proudu atraktivních titulů zájem může rychle vyprchat. Velkým tahákem uplynulých Vánoc měl být Metroid Prime 4: Beyond, jenže v prosinci neprodal ani milion kopií, což Nintendo nečekalo.
Nízké prodeje tehdy ovlivnily i hodnotu akcií, aby o tři měsíce později optimismus akcionářům zpět do žil vlil nečekaný úspěch spin-offu Pokémon Pokopia, který na Switchi 2 vyšel exkluzivně. Během čtyř dnů prodal přes dva miliony kopií, což pokles ceny akcií částečně stabilizovalo.
Pozornost se teď upíná k chystaným hrám, které by zájem o Switch 2 měly udržet v druhém roce provozu. Jmenovat můžeme třeba připravovanou exkluzivitu od FromSoftware, upírské akční RPG The Duskbloods, skákačku Yoshi and the Mysterious Book, nový Fire Emblem, ale také porty her od třetích stran, na které Nintendo může díky vyššímu výkonu konzole spoléhat víc než v případě prvního Switche.
Znovu se ukazuje, že zajímavé, kvalitní tituly jsou pro úspěch konzole důležitější než cokoliv jiného. Ačkoliv v letošním roce slaví významná výročí hned dvě výsostné značky Nintenda: The Legend of Zelda (40 let) a Pokémon (30 let), zatím se nezdá, že by jubilea měly oslavit velkolepými pokračováními. Nový díl Zeldy zatím oznámený není a start 10. generace Pokémonů ve Winds & Waves se chystá až na rok 2027, stejně jako premiéra hraného filmu o Linkovi a Zeldě.
Problémem Switche 2 ale není jen absence her. Výrobu a distribuce komplikuje i poptávka po počítačových komponentech kvůli výstavbě datacenter pro AI, probíhající válka na Blízkém východě skrz zpoždění dopravy a v USA momentálně také nepředvídatelná cla. Silnou pozici si nicméně Switch 2 drží alespoň v domovském Japonsku.
Co se týče celosvětových prodejů, Nintendo v poslední zprávě pro investory očekávání za první rok nezdvihlo nad listopadový odhad 19 milionů konzolí. Jak ostatně podotýká i Bloomberg, projekce prodejů japonská společnost ráda používá ke korekcím investorských nadějí, a kdyby se Switchi 2 dařilo, určitě by se to na nich odrazilo.