Zájem o Switch 2 po raketovém startu klesá, Nintendo snižuje výrobu
25. 3. 2026 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

První rok Switche 2 začal pro Nintendo velmi slibně: Konzole zaznamenala rekordní start prodejů a očekávalo se, že zájmem hravě předstihne svého veleúspěšného předchůdce. Zdá se však, že nadšení postupně ochlazuje – alespoň to naznačují nejnovější zpráva Bloombergu, podle které poptávka na některých trzích, zejména v USA, strmě zpomaluje.

Hry z prvního Switche už běží díky módu Handheld Boost v lepším rozlišení na Switchi 2

Podle zdrojů obeznámených se situací Nintendo snížilo výrobu pro aktuální čtvrtletí z plánovaných šesti milionů kusů na čtyři miliony, což představuje propad o třetinu. Jedním z hlavních důvodů poklesu poptávky mají být samotné hry, protože silný prodejní start konzole sám o sobě nestačí a bez stabilního proudu atraktivních titulů zájem může rychle vyprchat. Velkým tahákem uplynulých Vánoc měl být Metroid Prime 4: Beyond, jenže v prosinci neprodal ani milion kopií, což Nintendo nečekalo.

Nízké prodeje tehdy ovlivnily i hodnotu akcií, aby o tři měsíce později optimismus akcionářům zpět do žil vlil nečekaný úspěch spin-offu Pokémon Pokopia, který na Switchi 2 vyšel exkluzivně. Během čtyř dnů prodal přes dva miliony kopií, což pokles ceny akcií částečně stabilizovalo.

Pozornost se teď upíná k chystaným hrám, které by zájem o Switch 2 měly udržet v druhém roce provozu. Jmenovat můžeme třeba připravovanou exkluzivitu od FromSoftware, upírské akční RPG The Duskbloods, skákačku Yoshi and the Mysterious Book, nový Fire Emblem, ale také porty her od třetích stran, na které Nintendo může díky vyššímu výkonu konzole spoléhat víc než v případě prvního Switche. 

Znovu se ukazuje, že zajímavé, kvalitní tituly jsou pro úspěch konzole důležitější než cokoliv jiného. Ačkoliv v letošním roce slaví významná výročí hned dvě výsostné značky Nintenda: The Legend of Zelda (40 let) a Pokémon (30 let), zatím se nezdá, že by jubilea měly oslavit velkolepými pokračováními. Nový díl Zeldy zatím oznámený není a start 10. generace Pokémonů ve Winds & Waves se chystá až na rok 2027, stejně jako premiéra hraného filmu o Linkovi a Zeldě.

Proč zdražují RAM, SSD i grafiky? Trh s paměťmi vysává AI, výrobci nehodlají zvyšovat výrobu

Problémem Switche 2 ale není jen absence her. Výrobu a distribuce komplikuje i poptávka po počítačových komponentech kvůli výstavbě datacenter pro AI, probíhající válka na Blízkém východě skrz zpoždění dopravy a v USA momentálně také nepředvídatelná cla. Silnou pozici si nicméně Switch 2 drží alespoň v domovském Japonsku.

Co se týče celosvětových prodejů, Nintendo v poslední zprávě pro investory očekávání za první rok nezdvihlo nad listopadový odhad 19 milionů konzolí. Jak ostatně podotýká i Bloomberg, projekce prodejů japonská společnost ráda používá ke korekcím investorských nadějí, a kdyby se Switchi 2 dařilo, určitě by se to na nich odrazilo. 

akční sci-fi upíři plošinovka FPS 2D metroid pokémoni Pokémon (série) nintendo skákačka metroidvania simulátor života soulslike nintendo switch 2
Metroid Prime 4: Beyond The Duskbloods Yoshi and the Mysterious Book Pokémon Pokopia
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
