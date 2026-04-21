Zahrajte si za papeže. Crusader Kings III představují pátou kapitolu obsahu

Velkolepý středověký sandbox Crusader Kings III chystá další velké rozšíření a jak je u Paradoxu zvykem, hra tady s námi bude ještě dlouhé roky. Představená pátá kapitola obsahu přinese dvě zásadní DLC, která výrazně promění náboženství i ekonomiku hry. Konečně umožní i roleplay za ultimátního vládce křesťanského světa – zahrát si za papeže.
První expanze s názvem By God Alone dorazí ve třetím kvartálu letošního roku a zaměří se na přepracování náboženských systémů, především v křesťanském světě. Tvůrci chtějí církev vykreslit jako živoucí instituci, která se vyvíjí napříč regiony i kontinenty. Nový systém liturgií přinese lokální varianty víry, které se mohou odchylovat od oficiální doktríny, a v krajním případě skončit jako kacířství.
Zásadní změnou je také to, že teokracie budou nově hratelné. Jinými slovy, hráči se budou moci ujmout třeba role papeže a sami rozhodovat o exkomunikacích, případně rozpoutat nové náboženské rozkoly. Náboženské postavy navíc získají propracovanější systém duchovního naplnění, který bude víc reflektovat jejich vztah k víře.
Druhé rozšíření Silk & Silver, které je v plánu na závěr roku, se zaměří na obchod a politiku. Přinese nový herní styl založený na řízení obchodních společností, budování obchodních tras a získávání monopolů. S tím souvisí i přidání nového typu vlády, kde budou hráči soupeřit s dalšími obchodnickými rody o moc, zákony i ekonomický vliv.
Vedle placeného obsahu dorazila i bezplatná aktualizace 1.19, která připravuje půdu pro nové mechaniky. Přidává například modulární systém příběhových událostí, nové nemoci spojené s věkem a také praktické úpravy rozhraní, včetně přehlednější kroniky s informacemi o říši.