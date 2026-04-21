Zahrajte si za papeže. Crusader Kings III představují pátou kapitolu obsahu
21. 4. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Velkolepý středověký sandbox Crusader Kings III chystá další velké rozšíření a jak je u Paradoxu zvykem, hra tady s námi bude ještě dlouhé roky. Představená pátá kapitola obsahu přinese dvě zásadní DLC, která výrazně promění náboženství i ekonomiku hry. Konečně umožní i roleplay za ultimátního vládce křesťanského světa – zahrát si za papeže.

První expanze s názvem By God Alone dorazí ve třetím kvartálu letošního roku a zaměří se na přepracování náboženských systémů, především v křesťanském světě. Tvůrci chtějí církev vykreslit jako živoucí instituci, která se vyvíjí napříč regiony i kontinenty. Nový systém liturgií přinese lokální varianty víry, které se mohou odchylovat od oficiální doktríny, a v krajním případě skončit jako kacířství.

 

Zásadní změnou je také to, že teokracie budou nově hratelné. Jinými slovy, hráči se budou moci ujmout třeba role papeže a sami rozhodovat o exkomunikacích, případně rozpoutat nové náboženské rozkoly. Náboženské postavy navíc získají propracovanější systém duchovního naplnění, který bude víc reflektovat jejich vztah k víře.

Druhé rozšíření Silk & Silver, které je v plánu na závěr roku, se zaměří na obchod a politiku. Přinese nový herní styl založený na řízení obchodních společností, budování obchodních tras a získávání monopolů. S tím souvisí i přidání nového typu vlády, kde budou hráči soupeřit s dalšími obchodnickými rody o moc, zákony i ekonomický vliv.

Vedle placeného obsahu dorazila i bezplatná aktualizace 1.19, která připravuje půdu pro nové mechaniky. Přidává například modulární systém příběhových událostí, nové nemoci spojené s věkem a také praktické úpravy rozhraní, včetně přehlednější kroniky s informacemi o říši.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont's Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
