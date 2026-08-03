Zahrajte si demo české odpovědi na Netrunnera. Netspectre láká na hackerský roguelike
zdroj: Iridescence Interactive

Zahrajte si demo české odpovědi na Netrunnera. Netspectre láká na hackerský roguelike

PC

3. 8. 2026 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Netspectre
Netspectre
Netspectre
Galerie

Pokud vám někdy učaroval svět hackerských soubojů z kultovní karetní hry Netrunner od Richarda Garfielda a říkali jste si, že by podobný princip skvěle fungoval i ve videohře, možná tu máme titul přesně pro vás. Pražské studio Iridescence Interactive totiž během aktuálního Steam Cyberpunk Festu zpřístupnilo hratelné demo svého kyberpunkového karetního roguelike Netspectre.

Ujmete se v něm elitního hackera na volné noze, který přijímá zakázky k infiltraci korporátních sítí v neúprosné megalopoli budoucnosti. Každá mise vás zavede do procedurálně generované sítě plné bezpečnostních mechanismů, překážek a obranných systémů. V logické výzvě musíte pečlivě naplánovat tahy, hospodařit se zdroji a zvažovat, jaké riziko se ještě vyplatí podstoupit, než vás bezpečnostní systém definitivně vystopuje.

Právě v tom se nejvíc projevuje inspirace Netrunnerem. Místo balíčku karet si stavíte vlastní hackerskou sestavu složenou z jader, modulů, paměťových karet nebo výkonných čipů ACEX. Dohromady je ve hře více než stovka různých součástek, které lze všemožně kombinovat. V jednom průchodu tak můžete vsadit na agresivní styl, kdy se snažíte síť prolomit co nejrychleji, zatímco příště se proměníte v téměř neviditelného specialistu, kterého správci systému ani nezaregistrují.

zdroj: Iridescence Interactive

Napětí navíc postupně graduje, protože většinou sice budete mít dost prostoru na rozmyšlenou, ale dřív nebo později vás systém začne stopovat v reálném čase. V tu chvíli už není čas dlouze přemýšlet a přichází zkouška pohotovosti i schopnosti improvizovat pod tlakem.

Mezi jednotlivými hacky se vracíte do města, kde utrácíte vydělané peníze za lepší vybavení, sháníte nové kontrakty, vylepšujete svůj počítač nebo se jen potloukáte po barech a střechách mezi dalšími vyděděnci. Každá hodina strávená laděním hardwaru ale zároveň posouvá čas směrem k závěrečné operaci, která má rozhodnout o osudu celého světa. Ani mimo samotné mise tak nestihnete odhalit všechna tajemství a tajná hesla.

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Tvůrci slibují průchody dlouhé zhruba dvacet minut až hodinu, přičemž odemknutí všech konců příběhu má v plné verzi zabrat dvacet až čtyřicet hodin. Chybět nebude ani postupné odemykání nových komponent, příběhových informací nebo vyšších obtížností. A pokud by vám to nestačilo, můžete si pořídit jednoho ze čtyř miniaturních zmutovaných pavouků coby domácího mazlíčka.

Za projektem stojí pražské studio Iridescence Interactive, jehož členové mají zkušenosti z velkých českých i zahraničních projektů. Vedení projektu se ujal Martin Ziegler, který přes dvanáct let působí ve Warhorse, kde momentálně zastává pozici šéfa designu a podílel se na obou dílech Kingdom Come. Na výtvarné stránce pracuje Josef Surý, který mimo jiné tvořil koncepty pro nadcházející seriál Blade Runner 2099. O příběh se stará Karel Kolmann se zkušenostmi z Kingdom Come: Deliverance II a vývoje Zaklínače 4, zatímco hudbu skládá výrazná osobnost pražské elektronické scény Oliver Torr.

Pokud vás představa kyberpunkového hackování inspirovaného Netrunnerem zaujala, můžete si Netspectre vyzkoušet už nyní díky demu dostupnému po dobu Steam Cyberpunk Festu do 10. srpna. Datum vydání plné verze zatím vývojáři neoznámili.

Smarty.cz
Tagy:
kyberpunk karetní hacking deckbuilding
Zdroje:
Iridescence Interactive
Hry:
Netspectre
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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