Začněte šetřit. Steam zveřejňuje termíny slevových akcí na příští rok

Valve zveřejnilo harmonogram tematických slevových akcí v digitálním obchodě Steam pro první polovinu roku 2027. Vedle tradičních sezónních slev se hráči mohou těšit i na řadu festivalů zaměřených na konkrétní žánry a typy her. Stejně jako v minulých letech budou hlavní součástí kalendáře čtyři velké sezónní výprodeje a trojice Steam Next Festů, během nichž si hráči mohou zdarma vyzkoušet stovky připravovaných her.
Od 14. do 18. ledna proběhne Festival her na plochu, který dá zazářit hrám, jež obvykle zabírají jenom skromnou část obrazovky a dělají lidem společnost, zatímco se věnují jiným věcem. Následovat bude Festival hraní na obchodníka od 25. ledna do 1. února, kde můžete očekávat slevy na hry a simulátory, ve kterých se budete zabývat výrobou a prodeje nejrůznějšího zboží.
Následovat bude evidentní Festival ovcí od 4. do 8.unora, následovaný Festivalem gaučové kooperace od 8. do 15. února a druhý měsíc v roce 2027 pak uzavře Steam Next Fest od 22. února do 1. března. V rozmezí od 8. do 15. března se dočkáme Festivalu rytmu, velkého jarního výprodeje od 18. do 25 března a nakonec Festivalu dinosaurů a robotů od 29. března do 5. dubna.
Milovníci rychlé jízdy si užijí Festival závodění od 12. do 19. dubna, následovaný Festivalem čarodějnic od 22. do 26. dubna a dále Festivalem bojování od 26. dubna do 3. května. Strátegové ocení od 10. do 17. května Festival real-time strategií a fanoušci zase Festival horolezectví od 31. května do 3. června. První polovinu roku pak uzavře červnový Steam Next Fest mezi 14. až 21. červnem a nakonec velká letní výprodej od 24. června do 8. července.
Valve zároveň připomíná, že letošní rok ještě zdaleka nekončí. Do konce roku 2026 naše peněženky bude vábit například Festival vlaků, který začne za čtyři dny a potrvá do 27. červnece. V srpnu proběhne Festival kyberpunku, bizarní Festival kuliček a kuželek a Festival PvE přežívání a vyrábění. V září se uskuteční Festival programování i Festival skupinových RPG. Velkou událostí bude podzimní výprodej od 1. do 8. října, následovaný Festivalem vaření, Steam Next Festem a už pátým Festivalem strachu.
Konec letošního roku pak uzavře Festival RPG s automatickými souboji a slevy a výprodeje k černému pátku. Mezi 17. prosincem a 4. lednem 2027 pak proběhne tradiční vánoční výprodej. Valve dlouhodobě využívá tematické festivaly jako způsob, jak upozornit na méně známé hry z konkrétních žánrů. Pro vývojáře představují tyto události významnou příležitost zviditelnit své hry, zatímco my během nich můžeme získat přístup ke speciálním slevám, demoverzím i novým oznámením.