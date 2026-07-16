Začněte šetřit. Steam zveřejňuje termíny slevových akcí na příští rok
zdroj: tisková zpráva

Začněte šetřit. Steam zveřejňuje termíny slevových akcí na příští rok

16. 7. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Valve zveřejnilo harmonogram tematických slevových akcí v digitálním obchodě Steam pro první polovinu roku 2027. Vedle tradičních sezónních slev se hráči mohou těšit i na řadu festivalů zaměřených na konkrétní žánry a typy her. Stejně jako v minulých letech budou hlavní součástí kalendáře čtyři velké sezónní výprodeje a trojice Steam Next Festů, během nichž si hráči mohou zdarma vyzkoušet stovky připravovaných her.

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Od 14. do 18. ledna proběhne Festival her na plochu, který dá zazářit hrám, jež obvykle zabírají jenom skromnou část obrazovky a dělají lidem společnost, zatímco se věnují jiným věcem. Následovat bude Festival hraní na obchodníka od 25. ledna do 1. února, kde můžete očekávat slevy na hry a simulátory, ve kterých se budete zabývat výrobou a prodeje nejrůznějšího zboží.

Následovat bude evidentní Festival ovcí od 4. do 8.unora, následovaný Festivalem gaučové kooperace od 8. do 15. února a druhý měsíc v roce 2027 pak uzavře Steam Next Fest od 22. února do 1. března. V rozmezí od 8. do 15. března se dočkáme Festivalu rytmu, velkého jarního výprodeje od 18. do 25 března a nakonec Festivalu dinosaurů a robotů od 29. března do 5. dubna.

Milovníci rychlé jízdy si užijí Festival závodění od 12. do 19. dubna, následovaný Festivalem čarodějnic od 22. do 26. dubna a dále Festivalem bojování od 26. dubna do 3. května. Strátegové ocení od 10. do 17. května Festival real-time strategií a fanoušci zase Festival horolezectví od 31. května do 3. června. První polovinu roku pak uzavře červnový Steam Next Fest mezi 14. až 21. červnem a nakonec velká letní výprodej od 24. června do 8. července.

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Valve zároveň připomíná, že letošní rok ještě zdaleka nekončí. Do konce roku 2026 naše peněženky bude vábit například Festival vlaků, který začne za čtyři dny a potrvá do 27. červnece. V srpnu proběhne Festival kyberpunku, bizarní Festival kuliček a kuželek a Festival PvE přežívání a vyrábění. V září se uskuteční Festival programování i Festival skupinových RPG. Velkou událostí bude podzimní výprodej od 1. do 8. října, následovaný Festivalem vaření, Steam Next Festem a už pátým Festivalem strachu.

Konec letošního roku pak uzavře Festival RPG s automatickými souboji a slevy a výprodeje k černému pátku. Mezi 17. prosincem a 4. lednem 2027 pak proběhne tradiční vánoční výprodej. Valve dlouhodobě využívá tematické festivaly jako způsob, jak upozornit na méně známé hry z konkrétních žánrů. Pro vývojáře představují tyto události významnou příležitost zviditelnit své hry, zatímco my během nich můžeme získat přístup ke speciálním slevám, demoverzím i novým oznámením.

Smarty.cz
Tagy:
slevy valve
Zdroje:
Valve
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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