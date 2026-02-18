Začíná druhá sezóna Battlefieldu 6. Do bitvy se vrací spousta hráčů

Po odkladu odstartovala druhá sezóna Battlefieldu 6. Season 2 přivítala novou mapu, zbraně i časově omezený režim s halucinogenním plynem VL-7. Měsíční odklad prý nemá být precedens, ale výjimka. Hra registruje velký zájem navrátivších se hráčů.
Hlavní novinkou je mapa Contaminated, která byla dříve testována v rámci Battlefield Labs. Teď je plně součástí hry a spolu s ní dorazilo několik nových zbraní i vozidel. Největší pozornost ale přitahuje limitovaný režim VL-7 Strike, který do bojů přidává nový prvek v podobě halucinogenního plynu. Ten ovlivňuje hráče na bojišti a přináší do klasických přestřelek prvek nepředvídatelnosti.
Zdá se, že odklad druhé sezóny se vyplatil. Hra zaznamenala aktuálně kolem 90 tisíc souběžně hrajících lidí. Kromě obsahu je ale možná ještě důležitější změna v systému postupu. Jedním z hlavních důvodů, proč část komunity po první sezóně a REDSEC aktualizaci odešla, bylo tempo battle passu. Postup působil zdlouhavě a odměny se podle hráčů odemykaly příliš pomalu. Season 2 proto přináší úpravy, které mají grind učinit snesitelnějším a více motivujícím.
Battlefield 6 tak vstupuje do druhé sezóny s nadějí, že nejen přiláká zpět bývalé hráče, ale také si je tentokrát udrží. Pro porovnání je dobré zmínit, že třeba takoví Arc Raiders mají zatím delší trvanlivost. Ke hře se vrací pravidelně kolem 250 tisíc souběžných hráčů, což je sorvnatelné s obdobím, kdy hra loni na konic října vyšla.