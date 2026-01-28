Za vším hledej ženu: Leonova vizáž v Resident Evil Requiem je pro fanynky od fanynek

Leon S. Kennedy je už několik desítek let jednou z nejvýraznějších tváří série Resident Evil, ale jeho nejnovější podoba v chystaném Resident Evil Requiem vzbudila netradiční typ pozornosti i mimo obvyklé hororové kruhy. Internet si rychle povšiml, že nám léty a větrem ošlehaný štramák vizuálně zestárl, respektive dozrál. Za šedinami, ostřejšími rysy a celkově zralejším vzhledem podle režiséra Košiho Nakanišiho není v první řadě marketingový kalkul, ale přísné vývojářky z Capcomu.
V rozhovoru pro magazín Automaton Nakaniši vysvětlil, že Leonův vzhled byl jedním z nejvíce diskutovaných témat během vývoje. „Leon má mezi zaměstnanci Capcomu spoustu fanoušků a fanynek, kdy ženy byly při hodnocení jeho designu obzvlášť příkré. Rozebíraly i ty nejmenší detaily, třeba vrásky na jeho krku,“ uvedl. Když se o tuto historku podělil před časem, jedna z fanynek mu prý s pobavením řekla, že „vývojářky v Capcomu odvedly opravdu skvělou práci“.
Podle Nakanišiho se Leona podařilo postupně dovést k podobě, která respektuje, co všechno má za sebou, ale zároveň odráží, že ještě nepatří do starého železa. „Během celého vývoje jsme se Leonovi věnovali opravdu důkladně. Myslím, že se nám povedlo přijít s návrhem, který dokáže rozbušit srdce komukoli,“ dodal režisér s patrnou hrdostí. Nenarážel tím nicméně jen na jeho vzhled, byť o něm se pochopitelně v internetových kuloárech diskutuje nejvíc.
Tvůrci se totiž zaměřili i na Leonovu osobnost, která se přece jen formuje a vyvíjí už třicet let. Každý člen týmu měl podle Nakanišiho svou představu o tom, kým Leon je a jak by se měl v konkrétních situacích chovat. „Často mi říkali věci jako: ‚Leon by se v takové situaci rozhodně takhle nechoval.‘ Ve výsledku padlo víc názorů na jeho vnitřní svět než na jeho vzhled,“ vysvětluje. Po dlouhých debatách se v Capcomu shodli na verzi, která všem dávala smysl, ale doufají, že si hráči a hráčky zkusí přijít i s vlastními interpretacemi.
Zdá se tedy, že nový Resident Evil nesází jen na nostalgii a hororovou atmosféru, ale i na pečlivě vystavěného hrdinu, který stárne spolu se svými fanynkami i fanoušky. A pokud má dnešní Leon S. Kennedy o pár vrásek víc než dřív, je to podle všeho přesně tak, jak si ho publikum žádá.