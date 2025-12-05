Za přepínání hudby si připlatíte. Metroid Prime 4: Beyond schoval základní funkci za amiibo
zdroj: Nintendo

Za přepínání hudby si připlatíte. Metroid Prime 4: Beyond schoval základní funkci za amiibo

5. 12. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Metroid Prime 4: Beyond je po mnoha letech čekání konečně venku, jenže místo nadšení provází novinku od Nintenda hezky zčerstva nepříjemná kontroverze. Důvodem není technický stav ani hra samotná, nýbrž rozhodnutí uzavřít poměrně základní funkci za oskenování fyzické figurky amiibo v hodnotě 599 korun. Konkrétně jde o možnost přepínat skladby při jízdě na motorce v otevřené pouštní oblasti.

Metroid Prime 4: Beyond
Recenze
Metroid Prime 4: Beyond – recenze 3D metroidvanie

Jednou z velkých novinek Metroid Prime 4 je totiž rozsáhlá poušť, problém je ovšem v tom, že samotné projížďky působí až nepříjemně prázdně, jak ostatně poznamenal i Kuba v recenzi. Většinu času vás doprovází jen hukot motoru a kvílení větru, hudba zůstává spíše v pozadí. Zatímco jiné hry s vozidly v otevřených světech zpravidla nabízejí třeba hned několik rádiových stanic, nebo aspoň dynamický soundtrack, nový Metroid v základu nic podobného nemá.

Jenže když ke konzoli přiložíte speciální amiibo s podobiznou Samus vyrobené přímo u příležitosti vydání hry (nikoliv třeba její varianty ze Smash Bros.), odemkne se vám možnost přepínat hudbu během jízdy. Nintendo zkrátka zase jednou prokázalo, proč ho provází pověst firmy s často nečekaně bizarní obchodní politikou.

Figurky amiibo Nintendo poprvé představilo už v roce 2014 pro tehdejší konzole Wii U a 3DS, kdy od svých počátků sloužily hlavně jako zdroj menších bonusů, kosmetických doplňků nebo drobných výhod v nejrůznějších exkluzivitách. Jenže uzamčení funkce, která má poměrně pádný dopad na herní zážitek, už je pro spoustu lidí o dost nepříjemnějším precedentem než kostým pro Maria nebo pár zlaťáků. 

Aby toho nebylo málo, k Metroid Prime 4 vyšla ještě druhá, dražší figurka Samus s motorkou, která vám však hudební funkci neodemkne. Umožňuje pouze měnit barvu motocyklu a sledovat, kolik kilometrů jste už v poušti najeli. Pokud tedy někdo sáhne po „špatném“ amiibu, nejenže si hudbu stejně nepřepne, ale odemkne si tak akorát tachometr a nový lak, což na funkci nemá až takový vliv. Útěchou potom zůstává tak akorát fakt, že obě figurky vypadají celkem dobře na poličce.

Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
