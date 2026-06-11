Za oponou The Wolf Among Us 2: Šéf studia vysvětluje, proč vývoj trval deset let

Po téměř deseti letech čekání je konečně vydání adventury The Wolf Among Us 2 na dohled. Šéf Telltale Games Jamie Ottilie nyní v rozhovoru pro IGN podrobně vysvětlil, proč vývoj pokračování trval tak dlouho a co se vlastně dělo v zákulisí. Projekt přežil krach původního Telltale v roce 2018, následné obnovení značky, změny ve vedení, propouštění i rozpad spolupráce se studiem AdHoc, které se na vývoji několik let podílelo.
Největší problém ale přišel v roce 2022. Telltale tehdy dospělo k závěru, že původní technologické řešení nefunguje tak, jak očekávalo. Studio původně kombinovalo staré nástroje Telltale s Unreal Enginem 4, ale po několika letech práce zjistilo, že tímto směrem kvalitní hru nevytvoří. Výsledkem byl kompletní restart produkčního procesu.
Důležité je, že nešlo o restart příběhu, ale jen způsobu vývoje. Přesto měl zásadní dopad na harmonogram i rozsah projektu. Ottilie otevřeně přiznal, že právě tento krok vývoj výrazně prodloužil. Změny ovlivnily pávě i výše zmíněnou spolupráci se studiem AdHoc. Protože Telltale během technologického restartu dočasně nevytvářelo nový obsah, nedávalo smysl držet externí tým bez práce. Partnerství tak přirozeně skončilo a AdHoc se následně soustředilo na vlastní úspěšný projekt Dispatch.
Podle Ottilieho některé prvky práce AdHoc ve hře zůstaly, ale dnešní verze The Wolf Among Us 2 už je výrazně odlišná od původní podoby. Současně bylo potvrzeno, že The Wolf Among Us Remastered vzniká už přibližně rok a půl. Původně šlo jen o snahu opravit staré chyby a zajistit kompatibilitu s moderními konzolemi, ale projekt se postupně rozrostl do plnohodnotného remasteru.
Ottilie zároveň zdůrazňuje, že pokračování bude skutečným sequelem. Příběh se odehrává ve stejném světě a časové linii jako první hra a fanoušci Bigby Wolfa se podle něj mají na co těšit. Přesto nebude nutné znát původní hru, aby noví hráči ději porozuměli.
A co budoucnost? Telltale už přemýšlí o dalších projektech. Studio zvažuje nové značky, návraty ke starším sériím i vlastní originální hry. Jedna věc je ale jasná – The Wolf Among Us 3 hned po dvojce nepřijde. Ottilie sice potvrzuje, že by třetí díl rád vytvořil, ale nejprve chce mezi jednotlivými pokračováními ponechat určitý odstup.