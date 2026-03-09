Za neúspěch PC portů her od PlayStationu může opožděné vydání, naznačuje nová analýza

Vypadá to, že se blíží konec PC portů first-party singleplayerových her od PlayStationu. Naznačuje to už řada insiderů v čele s Jasonem Schreierem. Podle všeho jsou na vině špatné finanční výsledky PC portů, což teď potvrzuje i nová analýza společnosti Newzoo, vytvořená pro GamesIndustry.
Víceméně potvrdila domněnku, že PC konverze oproti PlayStationu osloví o poznání menší hráčskou základnu. Podle analýzy za to ale nemůže nezájem o značky, nýbrž strategie společnosti, která hru nejdříve vydá na své konzoli, aby ji na PC uvedla až s několikaměsíčním zpožděním.
Data podle Newzoo tvrdí, že PC verze společnosti vydané až dlouho po vydání na PlayStationu, vedou k horším výsledkům, než jaké se povedly titulům, které se uvedly na více platformách současně. PC si u pozdní konverze exkluzivity v prvních třech měsících podle všeho ukousne pouhých 13 % z celkového počtu hráčů, zatímco u podobných AAA multiplatformových her tvoří podíl PC hráčů přibližně 44 %.
Newzoo současně dodává, že trend není specifický pouze pro first-party hry, ale rovněž pro third-party (rozdíl 1 %), což naznačuje, že výsledek je primárně ovlivněný strategií pozdního vydávání, nikterak poptávkou po značkách na PC.
Analýza současně zaznamenala klesající trend a postupně upadající zájem. Hry z první vlny PlayStation portů se mohly pochlubit silnějšími výsledky. U Horizon Zero Dawn PC základna tvořila zhruba 22 % z celkového počtu hráčů, přičemž God of War s prvním Spider-Manem měli shodných 14 %. Nedávné konverze nicméně zaznamenaly menší zájem a podíl se pohyboval v jednotkách procentech s výjimkou Ghost of Tsushima, které zvládlo 11 %.
„Klíčovým poznatkem je, že na zapojení PC hráčů má významný vliv načasování vydání. Pokud se PC verze objeví až několik let nebo měsíců po uvedení hry na konzole, velká část poptávky v rané fázi životního cyklu již byla uspokojená na primární platformě,“ končí výzkum ředitel pro tržní informace Manu Rosier.
Pokud se změna strategie potvrdí, je více než pravděpodobné, že na PC se už nepodívá letošní Wolverine od Insomniacu, který se na konzoli představí 15. září. Také se podle všeho nepočítá s portem Ghost of Yótei, jelikož se podle spekulací plány na převedení v nedávných týdnech zrušily. Death Stranding 2: On the Beach naopak se naopak na PC představí už 19. března, ale v tomto případě nejde o first-party titul.