Z Microsoftu odchází Phil Spencer a Sarah Bond. Nahradí je šéfka AI divize
21. 2. 2026 8:23 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Microsoft čeká historický zlom. Ředitel herní divize Phil Spencer po téměř čtyřech dekádách u firmy končí, Sarah Bond, šéfka Xboxu, rezignuje a vedení herní divize přebírá Asha Sharma jako nová CEO Microsoft Gaming. Podle zprávy serveru IGN bude Spencerův poslední den ve firmě 23. únopra. U Microsoftu působil od roku 1988 a posledních 12 let vedl herní segment.

Spencer k tomu uvedl, že už loni Nadellovi naznačil, že chce otevřít novou životní kapitolu, a že přechod probíhá plánovaně. Přes léto zůstane v poradní roli, aby zajistil hladké předání. Spolu s ním končí i Sarah Bond, dosavadní prezidentka Xboxu. Novou šéfkou Microsoft Gaming se stává Asha Sharma, která dosud vedla divizi CoreAI. Ta přechází do rukou Matta Bootyho, jenž tak mění roli uvnitř společnosti Microsoft a přesouvá se z šéfa herních studií.

Asha Sharma přiznala, že cítí pokoru i naléhavost. Hovořila o třech klíčových prioritách: skvělé hry, návrat Xboxu a budoucnost hraní. „Všechno začíná skvělými hrami. Musíme začít tady, než se pustíme do něčeho dalšího,“ říká s tím se firma chce znovu silně zaměřit na své jádro fanoušků a dlouholeté hráče. To může znít jako náznak většího důrazu na tradiční kořeny Xboxu, respektive gamingu obecně, ale odklon od současného modelu orientovaného na služby a cloudové hraní se zatím zdá nepravděpodobný.

Ve třetím bodě zmínila důležtou roli AI a monetizace. Ujistila však, že Microsoft nebude zaplavovat ekosystém bezduchým AI obsahem jen kvůli krátkodobé efektivitě. Je dobré si tento slib zapamatovat a za pár let si jej připomenout. Spencerova éra byla plná zásadních momentů – od akvizic studií přes masivní investice do Game Passu až po proměnu značky Xbox směrem ke službám. Ne všechny kroky byly přijaty pozitivně, ale jeho odchod bezpochyby uzavírá velkou kapitolu herní historie Microsoftu.

