Z Marathonu se ve druhé sezóně stane nefalšovaný sci-fi horor

Druhá sezóna PvPvE střílečky Marathon bude pro hru možná osudová a rozhodne o jejím dalším osudu. V Bungie to nevypadá dobře a o kyberpunkovou extrakční střílečku i přes pozitivní recenze není takový zájem, jaký v Sony očekávali. Z prvního filmového traileru (který můžete zhlédnout výše), jde vidět, že se studio hodlá plně ponořit do hororové atmosféry. Upřímně, možná právě to hra od začátku potřebovala.
Nová sezóna s názvem Nightfall odstartuje už 2. června a trailer se nesoustředí na gameplay, ale čistě na budování nálady. Výsledkem je mnohem temnější a nepříjemnější podoba Tau Ceti, než jakou hráči znali doposud. Což, pokud jste Marathon hráli, tak vítě, že nasvícení, unikátní design a znepokojivá atmosféra dokázala vyvolat skutečně nepříjemné pocity. Velkou roli má hrát nová varianta mapy Dire Marsh nazvaná Night Marsh. Ta působí výrazně klaustrofobičtěji, temněji a plná stínů, ve kterých se pohybují agresivnější jednotky UESC. Trailer naznačuje pomalejší, opatrnější přestřelky a mnohem větší důraz na napětí, což by mohlo jít zase na ruku lidem, kterým hra přišla příliš kompetititvní a rychlá.
Největší pozornost ale vzbudila krátká scéna se schránkou Vandal, které se během záběru deformuje tělo a objevují se další ruce. Komunita okamžitě začala spekulovat o nové formě infekce, mutací nebo dokonce zombifikace padlých runnerů. Právě tenhle body horror a pocit, že se na Tau Ceti stalo něco opravdu špatného, mnoha hráčům v původní verzi hry chyběl. Marathon měl od začátku silné sci-fi základy, ale atmosférou často působil spíš jako sterilní extraction shooter než psychologicky nepříjemný survival thriller.
Nightfall tak může být pokusem dodat hře výraznější identitu v době, kdy Bungie potřebuje získat hráče zpátky. Studio už navíc oznámilo experimentální PvE režim a zároveň potvrdilo, že omezuje velké updaty pro Destiny 2, takže je jasné, kam teď směřuje hlavní pozornost. Druhá sezóna bude možná nejdůležitější test celé hry od vydání.