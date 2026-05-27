Z Marathonu se ve druhé sezóně stane nefalšovaný sci-fi horor

27. 5. 2026 15:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Druhá sezóna PvPvE střílečky Marathon bude pro hru možná osudová a rozhodne o jejím dalším osudu. V Bungie to nevypadá dobře a o kyberpunkovou extrakční střílečku i přes pozitivní recenze není takový zájem, jaký v Sony očekávali. Z prvního filmového traileru (který můžete zhlédnout výše), jde vidět, že se studio hodlá plně ponořit do hororové atmosféry. Upřímně, možná právě to hra od začátku potřebovala.

Nová sezóna s názvem Nightfall odstartuje už 2. června a trailer se nesoustředí na gameplay, ale čistě na budování nálady. Výsledkem je mnohem temnější a nepříjemnější podoba Tau Ceti, než jakou hráči znali doposud. Což, pokud jste Marathon hráli, tak vítě, že nasvícení, unikátní design a znepokojivá atmosféra dokázala vyvolat skutečně nepříjemné pocity. Velkou roli má hrát nová varianta mapy Dire Marsh nazvaná Night Marsh. Ta působí výrazně klaustrofobičtěji, temněji a plná stínů, ve kterých se pohybují agresivnější jednotky UESC. Trailer naznačuje pomalejší, opatrnější přestřelky a mnohem větší důraz na napětí, což by mohlo jít zase na ruku lidem, kterým hra přišla příliš kompetititvní a rychlá.

Největší pozornost ale vzbudila krátká scéna se schránkou Vandal, které se během záběru deformuje tělo a objevují se další ruce. Komunita okamžitě začala spekulovat o nové formě infekce, mutací nebo dokonce zombifikace padlých runnerů. Právě tenhle body horror a pocit, že se na Tau Ceti stalo něco opravdu špatného, mnoha hráčům v původní verzi hry chyběl. Marathon měl od začátku silné sci-fi základy, ale atmosférou často působil spíš jako sterilní extraction shooter než psychologicky nepříjemný survival thriller.

Nightfall tak může být pokusem dodat hře výraznější identitu v době, kdy Bungie potřebuje získat hráče zpátky. Studio už navíc oznámilo experimentální PvE režim a zároveň potvrdilo, že omezuje velké updaty pro Destiny 2, takže je jasné, kam teď směřuje hlavní pozornost. Druhá sezóna bude možná nejdůležitější test celé hry od vydání.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
