Z druhé světové do vesmíru. Rebellion představuje horor Alien Deathstorm

Rebellion stále zůstává věrný akci a „sedmičkovému“ hodnocení, které pravidelně přikrmuje dalšími díly série Sniper Elite, zatímco minulý rok se mu to povedlo britskou apokalypsou v Atomfallu. No a ten další to zkusí s titulem se snad nejvíce generickým názvem pod sluncem – Alien Deathstorm.
Včera představená slibuje syrový a drsný horor z pohledu první osoby, odehrávající se na odlehlé mimozemské kolonii. Jako kdyby sázky nebyly vysoké už mimozemským zasazením, povrch planety začala pustošit ničivá bouře, ale také krvelačné bytosti.
Kombinace tvoří nepříjemnou situaci, v níž se ocitáte vy v roli bojového inženýra. Ten je předvojem hlavního záchranného týmu, který dorazí dost možná až za několik týdnů. Měli jste situaci prošetřit na vlastní pěst, abyste zjistili, proč kolonie přestala vysílat signály, zatímco se pokoušíte zachránit životy přeživších. Jenomže bouře ji hned po příjezdu rozmetá na kousky, situace se začne přiostřovat a záchranná mise se stane bojem o přežití.
Autorský celek slibuje spojení survivalu se střílečkou, kde se zpočátku musíte učit, jak přežít bouři, a najít dostatek prostředků, abyste se mohli postavit mimozemské chamradi. Hlavní designér Ben Fisher ale slíbil, že se s postupem času karta začne obracet a dostanete se do bodu, kdy se nakonec z kořisti proměníte v lovce. Vše v prostředí, které se značně inspirovalo analogovým sci-fi z 80. let, kam patří i legendární Vetřelec.
„Myslíme si, že to naší kolonii dodalo robustní, uvěřitelnou estetiku, která má jedinečnou atmosféru. Inspiraci jsme čerpali ze všeho možného, od lovecraftovského nadpřirozeného hororu až po sci-fi z VHS kazet z 80. let, takže věříme, že to, co jsme vytvořili, lidi zaujme,“ doufá Fisher.
Alien Deathstorm se v příštím roce objeví na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Jelikož se akce objevila na Xbox Partner Preview, hned od prvního dne ji najdete v nabídce předplatitelské služby Game Pass. Další detaily studio slibuje vypustit v následujících týdnech a měsících.