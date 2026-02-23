Yves Guillemot reaguje na pnutí ve firmě. Slibuje dvě nová Far Cry a několik Assassin's Creed

Ubisoft prochází silnou restrukturalizací, kvůli níž se ve firmě ve velkém ruší projekty a propouští, což zaměstnance dovedlo až ke stávce a žádostem, aby aktuální generální ředitel Yves Guillemot rezignoval. I on samotný cítí tlak, ale jak potvrdil v rozhovoru pro Variety, jedná se o kroky, za nimiž si stojí, protože zajistí konkurenceschopnost firmy v budoucnu.
Rušením a propouštěním chce ušetřit zhruba 200 milionů eur, ale především upravit vývoj projektů tak, aby společnost podle všeho byla schopná potěšit fanoušky a přinést tituly, které splní jejich vysoká kvalitativní měřítka. Proto vytvořil už několikrát probírané „kreativní domy“, jež do velké míry fungují autonomně a jsou zodpovědné za svěřené značky, zisky a ztráty.
Přestože v tuto chvíli vzniká hned několik nových IP, Ubisoft dává důraz hlavně na své největší značky, kam kromě Assassin's Creed spadá Far Cry a Rainbow Six. Rainbow Six Siege X tak letos čeká už 11. sezóna, do které dorazí Solid Snake, přičemž právě dnes vychází Rainbow Six Mobile, takže si svou oblíbenou taktickou akci vezmete kamkoliv.
U Far Cry potvrdil dřívější domněnky o současném vzniku dvou her. Pokud se dá věřit předchozím spekulacím, mělo by jít o projekty s kódovým označením Blackbird a Maverick. První je podle všeho plnohodnotné pokračování hlavní série, které minimálně v některé ze svých fázích pracovalo s myšlenkou 24hodinového časového limitu, během něhož musíte zachránit členy své rodiny. Maverick by zase měl spadat do kategorie extrakčních stříleček, avšak v průběhu let svou podobu změnil už několikrát a není jisté, co z něho nakonec bude.
Jelikož jejich největší značkou je stále Assassin's Creed, tak se u úkladných vrahů netroškaří. Vzniká hned několik titulů najednou včetně multiplayerového Invicta, veřejného tajemství v podobě remaku Black Flag a čarodějnického Hexe mířícího na příští rok. Naopak dvě hry se v důsledku změn zrušily. Šlo o mobilní Assassin's Creed Rebellion a Assassin's Creed Singularity, což podle zdrojů webu Insider Gaming měla být digitální sběratelská karetní hra postavená na Web3 a blockchainu.
Rozdělení firmy do několika „kreativních domů“ se podle Guillemota už teď projevuje pozitivně. Díky hlubšímu zaměření týmů na svěřené značky lze očekávat lepší výsledky i lepší reakce hráčů. Dle všeho pomohou k obecně příjemnější firemní kultuře a možnostem kontroly, kde se „chytře“ kombinují otevřené singleplayerové světy s live service modely, v nichž ředitel nadále vidí potenciál.
Pomůže jim s tím samozřejmě i Tencent, jenž do Ubisoftu nedávno investoval a pomohl vytvořit první z kreativních domů zvaný Vantage Studios, zaměřený právě na svatou trojici. Nezapomíná se ale ani na Raymana. Oslavil nedávno 30. výročí novou verzí jedničky a Guillemot v rozhovoru přímo naznačil, že bychom se brzy mohli dočkat dalších zpráv. Bude to spekulovaná nová verze Legends nebo úplná novinka?